Dina García, al Mundial

Un carácter fuerte y la decisión por hacer las cosas bien y pelear por el triunfo llevaron a Dina García a competir en el Chupacabras 2007, con apenas tres meses de entrenamiento, y unos años después a dar el salto hacia el triatlón, deporte donde competirá en el Mundial que se llevará a cabo en Canadá en junio de este año.

El pasado fin de semana, la triatleta nacida en Chihuahua hace poco más de 44 años, pero con 15 de radicar en Ciudad Juárez, ganó el primer lugar en la categoría 45-49 del evento nacional Tritón Isla de Tris 2022, que se celebró en el estado de Campeche y que es parte del circuito nacional.

“El evento estuvo muy padre, desgraciadamente de lo que es el evento de triatlón, que mi evento es sprint, la distancia más corta oficial, se convirtió en duatlón por condiciones meteorológicas, llegó un norte (frente frío); el frío en sí no es problema, pero enfureció tanto al mar que no nos dejaron entrar por la seguridad de unos que no son tan hábiles”, comentó Dina, que ya había calificado a Canadá desde antes de la contingencia sanitaria.

Con el nuevo formato que se implementó de última hora, la chihuahuense corrió mil 500 metros, pedaleó 20 kilómetros y volvió a correr cinco kilómetros en el evento de Campeche.

Dentro de dos semanas, Dina viajará a Monterrey para tomar parte en la primera etapa del serial nacional, donde buscará sumar los primeros puntos clasificatorios para el Mundial 2023 de España. Y probablemente el 25 de mayo compita en Ixtapa, justo un mes antes de su participación en Canadá.

Hace siete años, Dina tuvo su primer contacto con el triatlón gracias a su esposo, Adán Romero. Ella recuerda que antes practicó el raquetbol a nivel competitivo durante 15 años y un día decidió probar suerte con la bicicleta de montaña. A los tres meses, y por invitación de un amigo, se inscribió en el Chupacabras.

“A partir de ahí cambió nuestra visión del ciclismo. Años después mi marido se interesó por el triatlón, cambiamos la bici de montaña por una de ruta. Yo tuve un par de fracturas en los meniscos de las rodillas por no tener un buen entrenador, por no saber bien bien, pero ahí andaba dándole a todo y se me tronaron”.

Después, su esposo le compró una bicicleta de ruta y la animó a competir en el triatlón de El Paso, y en su primera competencia terminó en el lugar 12 de alrededor de 500 competidoras.

En los dos últimos años, con las albercas cerradas en ambos lados de la frontera, tuvieron que implementar técnicas de ‘ejercicios en seco’ para simular la natación.

“Mi entrenador se concentró en ejercicios de fuerza, específicamente el movimiento diseñado para la natación, a través de mancuernas, fuerza multifuncional, que es con el propio cuerpo, y también con ligas. Entonces es clave saber los ejercicios que tienen el mismo movimiento para no perder la técnica y seguir dándole como una similitud a la nadada”.

–Pero no es lo mismo nada en alberca que en el mar, ¿cómo enfrenta eso?

“Eso es cuestión de actitud y la fuerza que trae uno, porque tú vienes respaldado por un entrenamiento, que es lo físico, y hay que tener la actitud de ‘a ver cómo lo hago, pero yo lo hago’, entonces ésa fue la primera vez que nadé en el mar. Desde chiquita que iba a la playa nos metíamos al mar estuviera como estuviera, y eso me sirvió mucho para poder respaldarlo y ves el mar y no te da miedo, al contrario, órale, vámonos como venga.”

“También, en los dos últimos años el Mundial de Triatlón WT (World Triathlon) cambió de sede. WT son las siglas de la Federación Mundial de Triatlón y se refieren al formato en el que competimos, que son el sprint o el olímpico, yo compito en sprint”, explicó Dina García, que en temporadas fuertes dedica de tres y media a cuatro y media horas diarias de entrenamiento.

Conózcala

Nombre: Dina García Ramírez

Fecha de nac.: 19 de noviembre de 1977

Lugar de nac.: Chihuahua, Chih.

Edad: 44 años

Estatura: 1.65 m

Peso: 63 kg