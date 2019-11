Dimel prevé cambios

Pasado el trago amargo de la séptima derrota al hilo sufrida el pasado sábado ante North Texas, el entrenador de futbol americano de UTEP, Dana Dimel, dijo ayer que para los cuatro juegos que restan de la temporada ya planea echar mano de algunos jugadores más jóvenes.

“Estamos planeando jugar con algunos de nuestros jugadores más jóvenes ahora en el juego de esta semana. Comenzaremos a usar los cuatro juegos que tienen disponibles para una temporada de redshirts”, dijo.

Este fin de semana los Mineros visitan a los 49s de Charlotte, equipo que tiene una marca general de cuatro ganados y cinco perdidos y 2-3 en juegos de la Conferencia USA.

“Jugamos contra Charlotte esta semana, lo que será una gran prueba para nosotros porque están en una buena racha. Cuando vinieron de atrás y obtuvieron esa victoria contra North Texas, creo que ganaron mucho impulso y salieron y jugaron un muy buen juego contra Middle Tennessee”, declaró Dimel durante su conferencia de prensa semanal.

Considera que la ofensiva de los 49s se encuentra en un momento de ejecución de jugadas muy alto, un ataque que hace realmente cosas buenas y que le generó algunos serios problemas a Middle Tennessee, al que derrotaron 34-20.

“Ellos están promediando 6.4 yardas por jugada, que es una estadística que siempre miro más que las yardas totales porque para mí eso mide la eficiencia de lo que hace el equipo en la ofensiva. Será una prueba para nuestra defensa. Ya hemos tenido algunos buenos encuentros a la defensiva y siento que estamos preparando un buen plan para detener su juego de carrera y detener a su mariscal de campo”, mencionó.

En relación a Chris Reynolds, dijo que ha hecho un buen trabajo con el balón, que es corredor y que hace un trabajo sólido al momento de lanzar el ovoide.

Señaló que los Mineros tendrán que hacer un buen trabajo para detenerlo, así como tratar de frenar el ataque terrestre de Charlotte, aunque por ahora desconoce el estado del corredor titular Benny LeMay, que no jugó por lesión.

“Todavía no sabemos el estado de su corredor. No jugó la semana pasada por una lesión, pero aún no sabemos cuál es su estado esta semana. Ha tenido una producción tremenda”.