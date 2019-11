Dimel, molesto por derrota

Sufrido el noveno revés en fila en la campaña por 37-10 ante los Blazers de la Universidad de Birmingham en Alabama, Dana Dimel, entrenador en jefe de los Mineros de UTEP, manifestó su descontento por el desempeño de los picapiedra y el resultado obtenido.

Con la derrota, el equipo paseño vio caer su récord a 1-9 en ganados y perdidos y 0-7 en juegos de la Conferencia USA.

“Obviamente, no estamos contentos con el resultado, pero creo que durante el partido se lograron algunas cosas que nos auguran buenas cosas para seguir adelante”, expuso.

Dimel añadió: “el inicio no estuvo bien y provocó que tuviéramos un déficit de 17-0 en el marcador después de la intercepción. No creo que hayamos empezado bien en el otro lado del balón. Inicialmente, les permitimos que avanzaran y realizaran un par de jugadas para anotar, luego, la intercepción provocó que ellos anotaran”.

A la ofensiva, los Mineros iniciaron el juego con el mariscal de campo Kai Locksley en los controles, pero luego de cuatro pases incompletos y una intercepción en las primeras tres series mineras, Dimel mandó al emparillado a Gavin Hardison, jugador de segundo año, quien vio acción por primera vez en la temporada 2019-2020.

“El inicio no fue bueno y ésa es la razón por la que tomamos la decisión de manera ofensiva para que Gavin Hardison tuviera algunas oportunidades así como estaba el partido y eso le dio la oportunidad de ganar experiencia en contra de un equipo que ocupó el primer lugar en las estadísticas nacionales en cuanto a la defensa”, expresó en conferencia de prensa que ofrece cada lunes.

Dimel resaltó la sólida defensiva que poseen los Blazers y afirmó que llamar a Hardison en ése momento del partido era una buena oportunidad para que sumara experiencia.

“Ellos han estado entre las 12 mejores defensas en cuatro estadísticas diferentes cruciales. El colocarlo –a Hardison– en un ambiente en donde estábamos abajo en el marcador por 17-0 y el tener que enfrentar a una defensa realmente buena fue una buena oportunidad para que él pudiera madurar y usar algunos de los últimos partidos para ganar experiencia de cara a la próxima temporada. Eso fue lo positivo, el poder usarlo y aprovechar ese tipo de situación”, externó.

Sobre el progreso que han experimenado los jugadores jóvenes del equipo mencionó que hubo cosas que lo emocionaron.

“Hubo cosas que vimos que realmente nos emocionaron de algunos jugadores jóvenes. Colocamos como titular a un estudiante de primer año universitario en nuestra línea ofensiva en la posición de tacle derecho. Utilizamos a otro joven que también cursa el primer año en esta universidad como guardia derecho”, apuntó.

Destacó que Derron Gatewood hizo un excelente trabajo como centro aunado a que utilizó a dos estudiantes jugadores de segundo año como guardia y tacle, ambos del lado izquierdo.

“Lo positivo acerca de eso es que logramos una buena protección y eso les dio a nuestros jugadores algunas oportunidades para hacer algunas cosas que les dio experiencia en contra de ese tipo de defensa que estábamos jugando”, indicó.

Acerca del cuerpo de receptores señaló que Jacob Cowing, Tre’Shon Wolf y Justin Garrett son jóvenes y los va a tener en el equipo el año próximo.

Dimel también elogió la actuación del corredor Deion Hankins.

“Corrió bastante bien después que se lesionó, además de hacer otras cosas realmente agresivas. Sigue mejorando cada semana. En esta semana fue el ganador del Trofeo Luke Launfenberg en la ofensiva. Nos sentimos muy orgullosos de él y de lo que está poniendo sobre la mesa. Es divertido verlo y lo que está haciendo está muy bien. Esas son las cosas positivas que estamos ganando para nuestra manera de jugar futbol”, indicó.