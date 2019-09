Difícil estar aquí hoy: ‘Checo’

Spa-Francorchamps, Bélgica.- Terminado el ayuno de puntos que padecía Sergio Pérez en las últimas ocho fechas del calendario, ayer había motivos suficientes para que el piloto mexicano festejara su sexto lugar en el Gran Premio de Bélgica.

Sin embargo, el tapatío no fue ajeno al ambiente luctuoso que ayer privó en el paddok y en todo el circuito de Spa Francorchamps, por la trágica muerte del francés Anthoine Hubert, el sábado durante la carrera de Fórmula Dos.

“Es un día en el que creo que nadie quiere estar aquí, un día muy duro para todo el automovilismo, por nuestro lado creo que hicimos una buena carrera, evitando el caos de la primera curva entre Verstappen y Raikkonen, me tuve que ir muy largo y pierdo posiciones”, recordó ‘Checo’ al citar el inicio de la competencia, en donde se libró del incidente en la arrancada que le costó el abandono al piloto de Red Bull.

Después de ahí, el tapatío fue remontando posiciones con un Racing Point que lució competitivo, con rebases sobre varios pilotos y con buen ritmo gracias a las modificaciones de paquete aerodinámico.

“A partir de ahí al límite toda la carrera, cuando pasamos a los Hass, al final también era imposible mantener a Albon que iba bastante rápido e hizo un buen trabajo al final no lo pude contener. Creo que paramos un poco temprano, para intentar ir sobre Grosjean y los demás”, agregó ‘Checo’.

El jalisciense no pudo sostener la batalla final con Alexander Albon de Red Bull en la vuelta final, cuando ‘Checo’ ya rodaba en la quinta posición por el abandono de Lando Norris, pero el sexto lugar le dio 8 puntos para llegar a 21 en el año.

“Es un buen resultado para el equipo considerando los problemas que tuvimos con el motor, pero estoy contento con el resultado, es una buena cantidad de puntos para el equipo y viendo para adelante en las siguientes carreras”, dijo Sergio.

“Fue una carrera muy dura, peleando desde el inicio. El final no fue muy fuerte, hubo buenos rebases, creo que hicimos un buen trabajo”.



Gana Leclerc final dramática en Spa

Charles Leclerc apenas logró resistir la presión de Lewis Hamilton para alzarse con el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula Uno, un resultado que representa la primera victoria en la F1 en su carrera y que pone fin a la larga espera de Ferrari por un triunfo en la presente temporada.

Hamilton se encontraba un segundo detrás de Leclerc en la última vuelta, pero el piloto de 21 años oriundo de Mónaco mantuvo la calma.