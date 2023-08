Dice Mario Carrillo no a Quiñones en el Tri

Guadalajara.- Julián Quiñones es el tema caliente en Selección Nacional. El proceso de su naturalización está en marcha, luego de que el exjugador del Atlas y actualmente del América, ha rechazado la posibilidad de ser seleccionado por Colombia, su país natal y ha apostado por integrarse a la de México con la intención de jugar el Mundial 2026.

Sin embargo, mientras hay voces que consideran que es un acierto contar un jugador de las características de Quiñones, hay otros que se manifiestan en contra.

Mario Carrillo, técnico campeón de Liga con el América (Clausura 2005) y exauxiliar de Manuel Lapuente en el Mundial de Francia 98 y de Javier Aguirre en Sudáfrica 2010, no está de acuerdo con la eventual incorporación de Quiñones al Tricolor.

"Yo estoy totalmente en contra, para mí no debe ser seleccionado, sí con la Selección de Colombia, allá que vaya a pelearla. A mí no me gustan los naturalizados. El caso de Santiago Giménez es diferente porque él se hizo en México, conozco a su papá que también se hizo en México, jugó en Cruz Azul. Sí me gusta que se haya formado en México, que haya nacido extranjero en México.

"En mi tiempo difícilmente hubiera pasado eso, aunque hubo jugadores de calidad mundial como Cabinho, lo veías jugar y ni Brasil tenía un centro delantero como él; Miguel Marín, no había un portero como él; no había un volante como Carlos Reinoso, difícilmente había un defensa central como Alberto Quintano. Todos ellos eran de otro nivel futbolístico, pero era otra época en la que sólo eran cuatro extranjeros", evaluó Carrillo.