Dice Chávez Jr. que pensó que se iba a morir en la pelea ante Anderson Silva

Ismael Ramírez / Agencia Reforma

Guadalajara— Julio César Chávez Jr. reveló que tuvo problemas de respiración y que peleó deshidratado ante Anderson Silva en el Estadio Jalisco.

El hijo de la Leyenda perdió la pelea por decisión unánime en 8 rounds, durante la velada boxística "Tributo a los Reyes".

"Se los juro que pensé que me iba a morir. Después del tercer round, no podía agarrar el aire. Bien gacho, yo creo que fue por eso. No se dieron cuenta, pero me descompensé y eso se notó. En los primeros rounds muy bien, pero me faltaba el aire, has de cuenta que me taparon la boca y la nariz. Me estaba ahogando", relató el Junior.

"No me agüito, porque yo siento que la pelea era para empate, de pérdida, por los golpes de boxeo que él tiraba. No estoy triste porque es un buen deportista y una buena persona, aunque no creo que la hubiera ganado, por todo si se merecía que le dieran la pelea. Se ganó mis respetos.. y tuvo suerte".

El sinaloense fue derrotado por el brasileño Silva de 46 años, retirado de la UFC, que cumplía con 3 peleas profesionales en el box, ante Chávez Jr. llegó a 2 ganadas y 1 perdida.

Además, el mayor de los hijos del Gran Campeón Mexicano no cumplió en la ceremonia de pesaje al subir a la báscula con 184.4 libras cuando el peso máximo era de 182.

"Me ando recuperando porque tuve que bajar 3 kilos en 2 horas. Voy a vomitar lo que bajé de peso, todo el camino me vine con un chingo de náuseas".

"Tres días tengo así, con las piernas flojas. Neta que me ando cayendo solo, pero las náuseas que cul..., yo creo que fue la deshidratada. En 3 o 4 horas bajé como 3.5 kilos. Y desde ahí no se me han quitado las ganas de vomitar", afirmó Chávez Jr.