Di hasta el último aliento: Uziel Muñoz

Como los gallos de pelea que él cría y que luchan por la victoria hasta el último aliento, así el lanzador de bala chihuahuense Uziel Muñoz dio todo de sí en cada competencia en la que tomó parte, pero finalmente no pudo conseguir el boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Al concluir el período de calificación, Muñoz Galarza terminó ubicado en el sitio número 35 de World Athletics en su prueba, misma que otorgó 32 lugares para la justa olímpica.

“No se logró en esta ocasión, pero no quitamos el pie del renglón; así como los gallos de pelea, me morí intentándolo hasta el último aliento, siempre competimos muy duro”, declaró ayer el atleta de 25 años de edad nacido en Nuevo Casas Grandes y estudiante de la UACJ.

“Quedé en el lugar 35, ahora a seguir preparándonos para la siguiente temporada”.

Uziel comentó que en estos momentos no sabría decir qué fue lo que faltó para conseguir el pase a Tokio, pues hay muchas circunstancias que se presentaron en una temporada que fue atípica desde el año pasado, pero al mismo tiempo reconoció que fallaron muchas cosas en la planificación.

“Unos Juegos Olímpicos no es cualquier cosa, estuvimos siempre al 99 por ciento en la temporada, no se logró ese 101, pero fue una planeación completa. Fue un año atípico que en nuestro país nos pegó más y no salió conforme a lo planeado”.

Muñoz recordó que dentro de esa planeación hubo aspectos por los que él también tenía que estar preocupado, cuestiones de logística como buscar vuelos, hospedajes, incluso llegó a viajar por carretera toda la noche para poder competir en Houston, donde registró su segunda marca más baja del año con 20.00 metros.

Su mejor marca en el 2021 fue de 20.68 m, que registró el 13 de marzo en Monterrey, Nuevo León, y la más baja de 19.89 el 9 de abril en Nayarit.

Quedar fuera este año de los Juegos Olímpicos lo toma como aprendizaje porque de los errores también se aprende, errores de logística que buscará corregir junto a su equipo de trabajo.

En la siguiente temporada habrá un Mundial, los Juegos Centroamericanos e Intercontinentales, y Uziel buscará calificar por lo menos a dos de esos tres.

“Agradezco a cada persona que me apoyó en este proceso rumbo a los Juegos Olímpicos, un agradecimiento a todas las personas que me apoyaron”, concluyó Uziel Muñoz.

Nombre: Uziel Aarón Muñoz Galarza

Lugar de Nac.: Nuevo Casas Grandes

Fecha de Nac.: 8 de septiembre de 1995

Edad: 25 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 121 kg

Logros:

Récord mexicano en bala con 20.86, impuesto el 31 de mayo 2019 en Chihuahua

Cuarto lugar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en lanzamiento de bala, con 19.87 metros

Récord universitario en bala, logrado en la Universiada Nacional 2019, con 20.07 metros

Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Lima 2019, con 20.56 metros

Marca requerida para calificar a Tokio 2020

21.10 m

Sus marcas este año

Distancia Fecha Sede

20.16 m Jun. 19 CDMX

20.38 m Jun. 11 Querétaro, Qro.

20.43 m May. 1 Lubbock, TX

20.00 m Abr. 24 Houston, TX

19.89 m Abr. 9 Tepic, Nayarit

20.51 m Mar. 27 Mazatlán, Sin.

20.68 m Mar. 13 Monterrey, N.L.