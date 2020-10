Detienen Titans regreso a instalaciones por dos nuevos casos de Covid

Associated Press

Associated Press

Nashville.- Tennessee no regresará a las instalaciones del equipo este miércoles después de que dos jugadores más dieron positivo en medio del primer brote de Covid-19 de la NFL, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra también cancelaron la práctica del miércoles. El mariscal de campo, Cam Newton, dio positivo el sábado y está en la lista de reserva Covid-19, y los Patriotas colocaron a un tackle defensivo del escuadrón de práctica en esa lista el martes.

Los Titanes no tuvieron pruebas positivas el lunes o martes por primera vez después de seis días consecutivos de resultados positivos. Un tercer día consecutivo fue necesario para que el equipo pudiera regresar a su sede.

En cambio, el brote de los Titanes ahora es de hasta 22 casos y 20 han regresado desde el 29 de septiembre, según la persona que habló con AP bajo condición de anonimato.

Las nuevas pruebas positivas pusieron en duda el partido programado de Tennessee el domingo contra Buffalo, un enfrentamiento entre dos de los seis equipos invictos restantes de la NFL. La NFL ya pospuso y luego reprogramó el juego de los Titanes con Pittsburgh del 4 al 25 de octubre.

Los Raiders de Las Vegas pusieron a su primer jugador en la lista de reserva COVID-19 el martes: el tackle defensivo Maurice Hurst. Él no asistió a la función de caridad la semana pasada que llevó a la NFL a multar a 10 jugadores de los Raiders por conducta que violaba los protocolos de COVID-19.