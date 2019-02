Detenido recurso para remodelación de pista

Por cuestiones técnicas, el recurso que estaba asignado para la remodelación de la pista de atletismo del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez está detenido, así lo aseguró Ricardo Ruiz, jefe del Departamento de Actividades Extraescolares en el ITCJ.

“El monto autorizado fue de ocho millones de pesos, es un recurso que llegó por Gobierno federal, se bajó a través del municipio y por cuestiones técnicas pues ahí está atorado el recurso, no sabemos ahora con el cambio de administración federal si ese recurso lo podamos rescatar”, comentó el directivo.

Se esperaba que a mediados de este año los trabajos de remodelación comenzarán en la pista de tierra de atletismo, instalación que tiene más de 50 años.

“Por lo que yo tengo entendido ese recurso se baja a municipio, pero tiene que autorizarlo Hacienda del Estado, entonces el recurso no lo hemos recibido nosotros, o mejor dicho, no se ha licitado la obra, ya que tiene que autorizarse primero el dinero”, mencionó Ruiz Figueroa.

Informó que ante esta situación se volvió a meter el proyecto original, que tiene un importe de 30 millones de pesos.

“El proyecto original contempla habilitar o más bien construir la pista de tartán, rehabilitar el campo de futbol y el de beisbol. Se va más dinero en la pista, unos 12 millones y el resto en los otros dos espacios”, dijo.

El recurso de los ocho millones se autorizó en marzo del año pasado y fue únicamente para aplicarse a la pista de tartán. Dicha obra debía arrancar en mayo de 2018.

Ruiz señaló que la parte técnica de la pista está a cargo de Juan de Dios Vázquez, coach de atletismo del ITCJ, mientras que la arquitecta Concepción Peña, es la responsable de su construcción.

“Nosotros ya estábamos listos, incluso pusimos una manta en la que se dio el banderazo de la obra. Ahora lo que hicimos fue iniciar todo el trámite de nueva cuenta, entonces yo creo que fácilmente se nos van a ir seis meses en que se apruebe y otros tres para que se licite. Espero que a finales de este año podamos tener el recurso para los tres espacios”, indicó.