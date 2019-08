Destrona Chile a México

Lima, Perú— Juan Virgen y Lombardo Ontiveros no pudieron ligar el bicampeonato en el voleibol de playa de Juegos Panamericanos al caer ayer en la Final de Lima 2019 ante Chile.

La dupla mexicana dio pelea pero los chilenos Marco y Esteban Grimalt simplemente fueron mejores en la arena de Costa Verde par imponerse por parciales de 21-19, 22-24 y 15-10 en un intenso partido.

Una vez más Virgen estuvo certero en el bloqueo y con buenos fildeos pero los sudamericanos mostraron mejor nivel de juego y confirmaron porque eran los favoritos para proclamarse campeones de los Juegos.

Los primos Grimalt llegaron como serios aspirantes a lo más alto del podio gracias al ritmo que traen de la temporada en la que figuran actualmente en el casillero 19 del ranking mundial de la FIVB, mientras que los mexicanos aparecen en el casillero 57.

Los chilenos iniciaron el torneo de los Juegos justamente con una victoria sobre México en la ronda de grupos, y lo acaban doblegando a los campeones defensores.



Queda Orozco fuera del podio

El abanderado de la delegación mexicana, Jorge Martín Orozco, terminó quinto en la Final de fosa varonil de los Juegos Panamericanos de Lima con 20 puntos, en el Polígono de las Palmas.

“Fue una mala final no fue lo que hubiera esperado, fue una mala final, la manera en como se tira en esta cancha no es mi estilo de tiro, tuve que modificar mucho mi manera de tirar, la clasificación fue extraordinaria, pero la final me costó trabajo.

“Me deja mucha experiencia, hay que sobreponerse porque todavía me queda competir después. No hay presión por ser el abanderado”, señaló Orozco, de 19 años de edad.

El estadounidense Brian Burrows se agenció el oro, su compatriota Derek Haldeman la plata y el brasileño Roberto Schmits el bronce.