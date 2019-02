Destituye Gallos a Rafael Puente

Querétaro, México— Por más que la directiva del Querétaro quiso estirar la liga, ya no pudo sostener a Rafael Puente del Río en la dirección técnica del equipo y luego de sumar su séptima derrota al hilo, finalmente le dieron las gracias, para dar paso a un nuevo proyecto.

Los Gallos perdieron 3-1 de visita ante Lobos BUAP y este resultado determinó el rumbo a seguir del equipo.

“Por medio del presente, les comunicamos que la directiva del club ha decidido que Rafael Puente del Río deje la dirección técnica del equipo”, indicó el club a través de un comunicado.

El lunes por la tarde, Puente del Río pidió una última oportunidad a la dirigencia del cuadro queretano, que a pesar de tener algunos candidatos vistos, decidió sostener en el timón al joven estratega, que el torneo pasado clasificó al Querétaro a la Liguilla.

Los jugadores encabezados por Javier Güémez una vez más le dieron el respaldo al entrenador, buscando sostenerlo por la buena relación que tenía con el plantel, pero en la cancha no pudieron responder con una victoria para salvarle el cuello.

Al término del partido, Puente del Río aseguró que no iba a renunciar a su puesto, aunque la última palabra la tenía la directiva.

“Me distingue el no dejar de luchar, por eso no voy a dar un paso atrás, no sé lo que opine la directiva”, dijo.

Minutos después de reunieron Jaime Ordiales y Javier Mier para tomar decisiones, ya que el miércoles visitan a Dorados en el torneo de Copa y el sábado 23 reciben al Morelia en el Estadio Corregidora.

Será este lunes cuando la directiva de Gallos defina quien tomará el timón del equipo y por el momento descartaron a Rubén Omar Romano.

Minutos después del anuncio de su destitución, Puente del Río aseguró estar agradecido por la oportunidad que le brindaron en Querétaro.

“Lo que no te mata, te hace más fuerte. Agradecidos por la oportunidad, complacidos de haberlos representado @Club_Queretaro Lo que viene conviene y a partir de mañana nos empezamos a preparar para ser mejores. RESILIENCIA”, escribió Puente del Río en su cuenta de Twitter.