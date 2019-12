Destino: Europa

Autor del gol con el que México se adelantó en la gran final de la Copa Mundial Sub-17 en contra de Brasil, el futbolista juarense Bryan Alonso González, junto con otros cinco jugadores de los Tuzos de Pachuca, estará en un campamento en Holanda con los clubes Ajax y SC Herenveen.

“Estar fuera del país por un tiempo es un gran reto, pero un reto de los buenos, porque sabes que vas a aprender mucho allá, se tiene que adaptar a otro tipo de circunstancias, la misma necesidad de aprender otro idioma, son cosas que sin duda lo acercan a uno a ser más profesional”, comentó vía telefónica.

El grupo de futbolistas del conjunto hidalguense que se va a Europa en cuanto termine su participación en la Liguilla de la categoría Sub-17 está conformado por Eugenio Pizzuto, el propio Bryan, Bruce El-mesmari, Israel Luna, Kevin Ortega y Leonardo Vilchis.

Los juveniles de los Tuzos irán a Holanda para incorporarse durante unas semanas a las filas del Ajax y el Herenveen.

“Es un reto muy bonito, estoy seguro que esto me ayudará no solamente en mi carrera deportiva, sino también en mi vida personal, ya que no sólo vamos a jugar, sino a tener una experiencia de vida en todos los aspectos”, aseguró González Olivan, jugador nacido en esta ciudad el 10 de abril de 2003.

Fue a raíz de la actuación que tuvo México en el Mundial Sub-17 que despertó el interés desde Europa por algunos jugadores. Cuatro de los seis futbolistas de los Tuzos fueron subcampeones del Mundial en Brasil, mientras que los últimos dos no estuvieron en la Copa del Mundo, pero sí fueron parte del proceso eliminatorio para el certamen que se llevó a cabo en tierra carioca.

“Este tipo de oportunidades nos ayuda mucho para saber qué es lo queremos en un futuro y a qué nos queremos dedicar realmente. Yo sinceramente lo hago por mi sueño, sé que es un reto muy serio, pero lo voy a enfrentar con toda la responsabilidad del mundo”, expresó.