Destacan levantadores locales

La conquista de varios campeonatos absolutos en diferentes categorías, además del primer lugar por equipos, fue el resultado que obtuvo el Monstrous Gym en el Nacional de Powerflifting que se llevó a cabo en esta ciudad la semana pasada.

Manuel Lucero, entrenador de este gimnasio dijo que para ellos fue una gran experiencia haber tomado parte en el nacional, sobre todo porque hoy fue en su terreno.

“Fue una experiencia yo creo de las más grandes, ya que fue en nuestra ciudad, ya que siempre a todos los nacionales que hemos asistido habían sido fuera de la ciudad, entonces nos sentíamos un poquito presionados para dar buenos resultados y creo que eso se logró”, dijo Lucero, que tiene ya 20 años en esta disciplina y que en el Nacional ganó primer lugar en la categoría master hasta 83 kilos con una marca de 225 kilos en peso muerto.

“Estamos muy satisfechos con nuestros chavos porque sacaron la casta en la ciudad, por ejemplo, Víctor Martínez en la categoría de 120 kilogramos logró récord nacional en sentadilla con 230 kilogramos y en peso muerto con 210”, señaló Lucero.

Uno de los siguientes torneos que tienen en puerta es el Campeonato Mundial, que será en Tokio, pero por ahora la falta de recursos económicos no les permite planear la asistencia.

“Queremos asistir al campeonato mundial en Tokio y ojalá y algún patrocinador nos ofrezca el apoyo para poder acudir al evento”, dijo Lucero.

Carlos Alfonso Matus, el más veterano del equipo con 25 años en la práctica de este deporte, y primer lugar en bench press de la categoría Master 1, dijo que no fue fácil la competencia, pero la experiencia lo llevó al triunfo.

“Fue muy difícil salir ganador, pero ya la experiencia y lo que hemos vivido, y con la motivación de estar en nuestra ciudad sacamos la casta”, dijo Matus.

Itzel Martínez Galván, con dos años y medio en esta disciplina, dijo que se sintió un poco nerviosa en el evento nacional, aunque al final ganó primer lugar en powerlifting y en bench press en la categoría Open equipado hasta 63 kilogramos.

“Me sentí bien nerviosa porque fue mi primer nacional, fue la primera competencia donde competí con otras chavas, donde vi de verdad el talento que hay a nivel nacional y nada más me queda seguirme preparando para el próximo”, dijo Itzel.

Fernando Gabriel Martínez, de 16 años de edad, es uno de los novatos del equipo, y con apenas seis meses de entrenamiento impuso récord nacional en sub junior en peso muerto con 157 kilogramos, siete kilos más que la marca anterior.

“Empecé en este deporte porque me pareció muy divertido y me llama mucho la atención también, por lo que decidí entrenar para ver cómo era el deporte y me gustó mucho por lo que pienso seguir entrenando hasta llegar a ser el mejor del mundo”, sentenció Martínez.

A pesar de tener que dividir su día entre el estudio, el trabajo y el entrenamiento, Manuel Fernando Salas fue primer lugar primer lugar en powerlifting y en bench press en la categoría junior hasta 93 kilogramos equipado.

“Estudio Ingeniería Logística y trabajo en Foxconn en Santa Teresa y algo que me motiva mucho en este deporte es mi pareja, porque también ella lo practica y el círculo que se está haciendo en el gimnasio, cada vez más unido y también el entrenador Manuel Lucero, que nos motiva, nos hace ver nuestros errores y fortalezas”, comentó Salas.