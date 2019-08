Destaca ‘Wallo’ corazón de Indios

El manejador de los Indios de Juárez, Eduardo ‘Wallo’ Rivera, externó que el equipo de Mazorqueros de Camargo realizó “trampas” en la serie de semifinales y resaltó la calificación de su equipo a la final del Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza.

“Tuvimos que jugar los tres juegos en condiciones no muy buenas y aun así salimos adelante, estamos en la final porque tenemos a un equipo de gran corazón, son unos guerreros”, dijo sobre sus peloteros y la calificación a la final del torneo.

“A los muchachos les dio mucho coraje cuando los quisieron agarrar de tontos, cuando iban a suspender el juego porque no había luz, estábamos sin pizarra. De repente nos dieron un jonrón, se nos fueron arriba y ya querían reiniciar el juego, pues ya llegó la luz”, comentó de forma irónica el mandamás de la tribu respecto al cuarto juego de la serie.

“Discutimos, pero no llegó a nada, porque era una trampa por parte de los señores de Camargo, manejaron las situaciones ahí y los muchachos se enojaron mucho”, agregó el exjugador de Indios.

Rivera comentó que el coraje que sintió su equipo se reflejó en el terreno de juego y con ello lograron revertir el score para llevarse el triunfo en aquel partido, disputado el domingo.

“Tratamos de evitar las broncas porque hay castigos muy serios y debilitaríamos al equipo. Son provocaciones muy claras, las trampas no van y hay que ganar legalmente”, puntualizó el manejador de la tribu.

Además, el equipo juarense manifestó en redes sociales su inconformidad por la serie de adversidades por las que pasó el equipo el fin de semana anterior, como los daños a su camión y la programación del juego cinco en lunes.

Sobre el rival al que enfrentará en la lucha por el título, que arrancará el próximo viernes seis de septiembre, el originario de Empalme, Sonora manifestó que no importa el adversario, el objetivo es ser campeones.

“Queremos ser campeones, para serlo tienes que ganarles a todos. No importa si empezamos de visita o aquí en casa. Lo que quiere todo el equipo es ser campeón”, comentó.

Sin embargo, Rivera destacó lo que han realizado los Rojos de Jiménez, que en este momento ganan la serie sobre Algodoneros 3-2, luego de revertir un 3-0 en contra frente a los Manzaneros de Cuauhtémoc en la primera ronda de playoffs.

“Este equipo (Jiménez) está demostrando que puede ganar tanto en casa como de visita, que no caiga de sorpresa que elimine a Delicias. Sería un gran rival para nosotros, nos sentiríamos orgullosos de enfrentar a un rival con esas características”, dijo ‘Wallo’ Rivera.