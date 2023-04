Destaca Villanueva en semifinales del Regional

Luego de lanzar siete entradas en las semifinales del domingo, en las que no permitió una sola carrera para sus rivales, el pitcher de los Piratas, Alberto Villanueva fue nombrado el jugador defensivo más valioso de la semana.

Los bucaneros venían de perder contra los Buitres en el primero de cinco enfrentamientos de las semifinales. En la jornada dominical, el pitcher abrió el partido con precisos lanzamientos que los bateadores no pudieron conectar. La sólida actuación de Villanueva sobre la loma del Jaime Canales Lira fue la clave para que su equipo lograra empatar la serie.

“Sabía bien del tremendo line up con el que cuentan los Buitres, no podía descuidarme en ninguno de mis lanzamientos. Lo primero que hago para aliviar la presión de marcar a esta clase de jugadores es encomendarme a dios y confiar en lo que he hecho hasta este momento en el torneo. No puedes ser pesimista”, comentó Villanueva.

El pelotero originario de Ciudad Juárez declaró que recibió la oportunidad de integrarse a la plantilla de los Piratas gracias a una llamada del propio manager del equipo, Pablo González, quien considera es una pieza fundamental para promover el compañerismo dentro del vestidor, una de las características que más resalta Villanueva, pues asegura que, sin importar el resultado final o el desempeño de un jugador, nunca faltarán las palabras de apoyo dentro del grupo de trabajo.

Con la mira fija en su meta de alcanzar la gran final, el pitcher confiesa que, a pesar de que cada bateador le ha resultado difícil de vencer, aquel cañonero a quien más le ha costado derrotar es al jugador profesional de los Indios, y actual pelotero de los Búhos, Yahir Gurrola, bateador con el que los Piratas podrían toparse de acceder este fin de semana al juego de campeonato.

“Nos hemos mantenido optimistas en las semifinales y queremos mantener esa buena vibra para obtener ese ansiado triunfo. Como juarense, me sentiría muy contento y agradecido de vestir los colores de Indios en la próxima temporada”, concluyó Villanueva.