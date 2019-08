Destaca Uviña talento de Indios

Luego del arranque de los playoffs en los que los Indios de Juárez derrotaron en ambos encuentros a los Dorados de Chihuahua, Fernando Uviña, jurisdiccional de la Zona Uno, destacó el momento que vive el equipo con una racha de 12 triunfos en fila, además del juego ofensivo que desarrolla el equipo.

“El beisbol es una moneda en el aire. El equipo está lleno de talento, muy habilidosos, el bateo no se diga, es un equipo muy explosivo y habilidoso y el staff de pitcheo se ha complementado bien”, dijo el jurisdiccional, que al igual que los peloteros está envuelto en un ambiente de confianza y seguridad.

Uviña consideró que los últimos resultados son fruto de los ajustes y los cambios ‘correctivos’ que realizaron a mitad de temporada, específicamente en la séptima jornada con la salida de Germán Leyva y el nombramiento de Eduardo Rivera como manager.

“Es una racha muy buena desde el juego en Camargo, donde se hizo el cambio. ‘Wallo’ ha sabido hacer los ajustes, soltar a los muchachos y hacer los cambios que se necesitan, ahí están los resultados”, declaró.

El dirigente de los Indios resaltó el trabajo de Rivera, quien permanece invicto.

“Me ha parecido un trabajo muy bueno. Es una persona muy sencilla y simpática, tiene la experiencia necesaria para tomar el timonel. Los muchachos se han sentido muy a gusto con él, la muestra está en cada resultado”, comentó.

Afirmó que el cambio de timonel impactó positivamente en ‘cuestiones ajenas a lo deportivo’, pues con el manejador anterior “los muchachos ya no se sentían a gusto, no tenían esa soltura. Lo que hizo ‘Wallo’ fue regresarles esa confianza y dejarlos participar”, expresó.