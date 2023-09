Destaca crecimiento

“Estamos por terminar los cimientos de esta institución”, dijo ayer Diego Mejía, entrenador de los Bravos de Juárez, en relación a que son un equipo en construcción, algo que él ha señalado a lo largo del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“No solamente estamos creciendo a nivel deportivo, no solamente estamos consiguiendo puntos en la cancha, se está armando una infraestructura de recurso humano que va a sostener muy bien a este club y la verdad que hoy podemos decir que tenemos un club de futbol en Ciudad Juárez, no tenemos un equipo de Primera División, tenemos un club de futbol, que es completamente distinto, y de lo cual me siento muy muy orgulloso formar parte de esta construcción”, comentó el entrenador oriundo de Querétaro.

“Los jugadores son conscientes de que estamos en una construcción de club y si en esa construcción nosotros podemos encontrar una liguilla, podemos pelear esa liguilla es que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y si entramos a liguilla vamos a pelear por el campeonato, es que ténganlo por seguro que lo vamos a hacer, una cosa no está peleada con la otra.”

Pero no se debe olvidar, dijo Mejía, que podrían no calificar o podrían ser campeones y el proceso en el que van será exactamente el mismo.

“No se va a acelerar por ser campeón y no se va a desacelerar por no calificar, es un proceso nada más”.

El estratega de la escuadra fronteriza considero que cuando se construye algo las formas es lo más adecuado, por lo que no pueden ser tan resultadistas, sobre todo con un equipo tan nuevo como este.

“Si bien necesitamos de los resultados para que esa construcción sea mucho más sólida, pero no podemos ser resultadistas en eso. Construir algo conlleva muchísimos sacrificios, conlleva malos momentos, conlleva muy buenos momentos y en esos buenos momentos no volvernos locos y perdernos pensando que somos los mejores”.

Mañana, los Bravos visitan a los Xolos de Tijuana en la Jornada 10 del Apertura 2023. El equipo juarense suma dos goles en sus dos últimos partidos, situación que no preocupa por ahora a Mejía.

"Sería más preocupante no generar estas jugadas, yo veo la estadística y somos la segunda mejor ofensiva del torneo y sin duda eso causa alertas en los rivales. Confío muchísimo en la jerarquía que tienen mis jugadores adelante, que al final los goles los anotan ellos, pero vienen generados desde Tala. Y la verdad que estoy tranquilo con eso, el equipo está bien, está consciente de que dejamos ir una gran oportunidad contra Atlas, porque la verdad el partido se dio para superarlos y seguramente nos sacaremos la espina contra Tijuana”.