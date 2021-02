Destaca Ailed García en el Campeonato Internacional Valladolid 2021

Archivo / El Diario

La ajedrecista juarense Ailed Monserrat García terminó en el segundo lugar general de la categoría juvenil mixta y primer lugar en femenil del 18º Campeonato Internacional Valladolid 2021, que se celebró este fin de semana en Mazatlán, primer evento presencial para ella y la delegación Chihuahua en casi un año.

Monserrat se hizo acreedora a un premio en efectivo, un reconocimiento y un reloj digital, según dio a conocer Ángel Escareño, presidente de la Liga Municipal de Ajedrez.

“Al principio me sentía nerviosa, pero me calmé y me siento contenta”, declaró Monserrat García vía telefónica desde el puerto de Mazatlán.

La ajedrecista de 12 años consideró que este primer evento presencial en el que toma parte en casi un año estuvo “muy organizado y muy padre”, y al mismo tiempo comentó que su rival más difícil fue Christian Villarreal de Jalisco.

“Espero que hagan más torneos presenciales y mientras seguiremos también en línea. Gracias a mi familia, a mí entrenador y a todos los que me apoyan”, dijo Ailed Monserrat.

“Nos sentimos muy contentos con el resultado de Monse, ella siempre saca la casta y muestra temple. Estamos muy orgullosos de ella. Y en general estamos muy contentos con los resultados, estuvieron presentes los nervios luego de un año sin tocar tableros físicamente”, mencionó Escareño.

El presidente de la Liga Municipal de Ajedrez agregó que el próximo fin de semana se llevarán a cabo dos eventos en esta ciudad, uno en línea y el otro presencial. El primero es organizado por la Dirección de Educación, es gratuito e iniciará a las 12:00 pm.

“Tiene una bolsa de siete mil pesos de premios en efectivo más medallas. Quienes estén interesados pueden ingresar a la página de la liga municipal para ver la convocatoria”, comentó Escareño.

El segundo evento está programado para el domingo 28 de febrero, será presencial y es organizado por el gimnasio Over Train Fitness. Tendrá también premios en efectivo y trofeos.