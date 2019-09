Despiden Piratas al manager Clint Hurdle

Pittsburgh.- Los Piratas de Pittsburgh despidieron ayer al manager Clint Hurdle antes del último partido de la campaña regular, contra Cincinnati, luego de un sorprendente desplome en la segunda mitad que dejó al equipo en el sótano de la División Central de la Liga Nacional e incluyó una serie de problemas fuera del terreno.

Pittsburgh entró al partido de ayer 69-92 –25-47 desde la pausa para el Juego de Estrellas.

Hurdle tuvo un récord de 735-720 en nueve campañas con Pittsburgh, ayudando a la franquicia a salir de una racha de 20 campañas perdedoras para avanzar a los playoffs del 2013 al 2015. Los Piratas nunca avanzaron más allá de la primera ronda y tienen asegurada su tercera campaña perdedora en cuatro años. A Hurdle le quedaban dos años en el contrato.

El gerente general Neal Huntington dijo que se trató de una “decisión extremamente difícil” para la organización.

El coach de la banca Tom Prince dirigió el equipo ayer contra los Rojos.

Hurdle se convierte en el quinto manager en salir de su equipo al final de la campaña. Bruce Bochy, de San Francisco; y Ned Yost, de Kansas City anunciaron su retiro, Andy Gren, de San Diego, fue despedido el 21 de septiembre y Joe Maddon, de los Cachorros, anunció que no seguirá la campaña próxima.



Joe Maddon no regresará con Cachorros

El manager de los Cachorros de Chicago Joe Maddon no regresará la próxima campaña, luego que el equipo no pasó a los playoffs por primera vez en cinco años.

Maddon y el presidente de operaciones de beisbol de los Cachorros Theo Epstein anunciaron la decisión antes del partido final de la campaña en San Luis. El contrato de Maddon expiró tras el partido de ayer.

El cambio comienza la que pudiera ser una postemporada activa para los Cachorros, y Maddon se convierte de nuevo en uno de los agentes libres más importantes en las Mayores.

Aunque Maddon se va luego de cinco temporadas, está ligado a Chicaga para siempre tras guiar a los Cachorros al título de la Serie Mundial del 2016, el primero de la franquicia en 108 años.

Chicago avanzó además a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en el 2015 y el 2017, pero falló en septiembre en las dos últimas campañas. Los Cachorros finalizaron terceros en la División Central este año.