Despiden Pelícanos a su gerente tras fiasco por Davis

Nueva Orleans.- Los Pelícanos de Nueva Orleans decidieron despedir al gerente general Dell Demps después de nueve años y pusieron en marcha el proceso de encontrar un ejecutivo que le devuelva la tranquilidad al equipo tras el fiasco provocado por la solicitud de canje que planteó su astro Anthony Davis.

El despido de Demps se da luego que Davis anunció a fines de enero que no renovaría un contrato con Nueva Orleans y pidió que le traspasaran a un equipo candidato al título.

“Por muy difíciles que sean estas decisiones, es mi responsabilidad ofrecer el liderazgo y los recursos necesarios para brindar un equipo ganador a nuestros aficionados y nuestra comunidad”, señaló la propietaria de los Pelícanos, Gayle Benson, ayer a través de un comunicado. “Tomaré esa responsabilidad con seriedad y quisiera asegurarle a nuestros seguidores que estoy preparada para ofrecer cualquier, si no es que todos, los recursos requeridos para competir por campeonatos”.

A Davis le queda otra temporada más en su contrato tras la actual y la fecha límite de canjes de esta campaña acaba de pasar, lo que implica que no podrá traspasado hasta el verano, bajo un nuevo régimen directivo.

Davis, la primera selección del Draft de la NBA en 2012 proveniente de la Universidad de Kentucky, ha sido convocado para el Juego de Estrellas en seis de sus primeras siete temporadas. Es por ello que el equipo interesado deberá desprenderse de talento considerable por obtener sus servicios, piezas que deberán marcar el rumbo de los Pelícanos en las próximas temporadas.

De ser contratado de inmediato, el nuevo gerente general supervisaría el próximo Draft y decidiría la continuidad del entrenador Alvin Gentry, por ahora al frente.

Benson detalló que contratará asesores externos que la ayuden a iniciar el proceso de reestructurar la directiva de los Pelícanos, y subrayó que el nuevo líder del departamento de operaciones deportivas se reportará directamente con ella.

Desde que la familia Benson adquirió al equipo en 2012, Demps había estado reportando al vicepresidente ejecutivo Mickey Loomis, quien también funge como gerente general de los Santos, de la NFL.

Danny Ferry, exgerente general de los Halcones de Atlanta y quien ha pasado los últimos tres años como asesor de Nueva Orleans, ha sido designado gerente general interino.