Despiden Mets al manager Callaway

Nueva York.- Mickey Callaway fue despedido ayer como manager de los Mets de Nueva York tras quedar fuera de los playoffs en las dos temporadas que estuvo al mando.

El cese de Callaway se dio cuatro días después que Nueva York completó una campaña con marca de 86-76, un repunte de nueve victorias con respecto a su debut en 2018.

Pero la fuerte reacción de los Mets en la segunda mitad no alcanzó para salvar al asediado Callaway, a quien le quedaba un año de contrato. Nueva York tuvo foja de 46-26 tras el Juego de Estrellas y se metió en la puja por los comodines de la Liga Nacional, quedando eliminado en la última semana.

“Me siento insatisfecho. Siento que dejamos escapar victorias, que no pudimos cumplir con la que teníamos realmente como objetivo, que era llegar a la postemporada”, dijo el director ejecutivo de los Mets Jeff Wilpon en una teleconferencia. “No estamos en octubre y de eso se trata”.

Los Mets se convierten en el séptimo equipo que busca nuevo manager, uniéndose a los Angelinos, Cachorros, Gigantes, Padres, Piratas y Reales.

Joe Girardi, exmanager de los Yanquis y Marlins, y el puertorriqueño Joe Espada, coach de banca de los Astros de Houston, suena como posibles sucesores de Callaway.

Aunque el equipo dio muestras de un desempeño alentador, no generó sorpresa que el gerente Brodie Van Wagenen quisiera hacer un cambio y buscar a otro piloto de su propia elección. Callaway, de 44 años, fue contratado por el previo gerente general, Sandy Alderson, y confirmado luego que Van Wagenen, un exagente de jugadores, fue contratado hace casi un año atrás.

Con los Mets realizando sus reuniones de evaluación en su sede de pretemporada en Florida esta semana, Van Wagenen y Wilpon viajaron a la ciudad donde reside Callaway, también en Florida, para hablar con él en persona el jueves por la mañana.

Después de la reunión, le comunicaron a Callaway el despido y él fue un “verdadero caballero”, dijo Wilpon.

“Queremos agradecerle a Mickey por ser alguien trabajador y su dedicación en las últimas dos temporadas y estoy seguro que esas características le ayudarán en su próxima oportunidad”, dijo Van Wagenen en un comunicado. “Una decisión como esta nunca es fácil, sin embargo, creemos que corresponde al mejor interés de la franquicia en este momento”.