Despide lesión a Nadal de Indian Wells

Indian Wells, Estados Unidos— Rafael Nadal causó baja de Indian Wells por una lesión en la rodilla derecha y este sábado no jugará contra el suizo Roger Federer en las Semifinales.

“Rafael Nadal se ha retirado del torneo debido a una lesión en la rodilla derecha. Deseamos a Rafa una pronta recuperación. Roger Federer avanza a la Final”, informan los organizadores mediante Twitter.

El mismo español, acosado por las lesiones en los últimos meses, explicó las molestias que comenzó a sentir.

“Calenté hoy y me di cuenta que mi rodilla no está bien para competir al nivel que exigen la Semifinales", relató Nadal. “Es difícil para mí aceptar todas estas cosas por las que estoy pasando en mi carrera. A veces me siento triste porque estoy en desventaja contras mis rivales”.

“Debo ser positivo y agradecido por todas las cosas que el tenis me ha dado. Me siento afortunado por todas las cosas que he hecho en mi vida y el mundo del tenis”.

El español sufrió la lesión en el segundo set de su victoria de 7-6 (2), 7-6 (2) sobre Karen Khachanov en Cuartos de final el pasado viernes. Nadal solicitó dos veces la asistencia de un entrenador, que le vendó la pierna debajo de la rodilla.

Además de su retiro de Indian Wells, Nadal dijo que no jugará en el torneo de Montecarlo en abril.

Habría sido el 39 match entre Nadal y Federer.