Desgarran Cougars a los Mineros

Los Mineros de UTEP tuvieron una baja efectividad de 32.8 por ciento (20-61) de tiros al aro y sufrieron anoche su segunda derrota de la temporada de manera contundente por 20 puntos de diferencia ante los Cougars de Houston, 77 puntos a 57.

El equipo paseño tiene ocho triunfos en el año, pero todos han sido en el Don Haskins Center, mientras que las dos derrotas han sido fuera de casa, con lo cual los Mineros siguen sin poder ganar como visitantes bajo el mando del entrenador de segundo año Rodney Terry.

La última vez que el equipo de la universidad paseña ganó en patio ajeno fue el 3 de marzo del 2018, cuando derrotaron 68-66 a los Mean Green de North Texas en el último partido de la temporada regular 2017-18.

Anoche los Cougars dominaron el partido de principio a fin, a pesar que en algunos momentos los Mineros llegaron a empatar el marcador, pero en realidad nunca fueron una seria amenaza.

Con poco menos de siete minutos jugados en la primera mitad, un tiro de tres puntos de Jordan Lathon permitió que UTEP pusiera las cosas 9-9, pero el gusto duró muy poco, pues los de casa se destaparon con 14 puntos sin respuesta y se fueron arriba 23-9 con 9:50 por jugar en ese período.

Abajo 28-13 en el marcador, fueron los paseños los que lograron anotar 12 puntos sin respuesta para ponerse a tres del empate, 28-25, con 3:03 por jugar antes del descanso, pero no les dio para más y al medio tiempo perdían 37-27.

En los primeros cinco minutos de la segunda mitad, los Mineros anotaron solamente tres puntos más, mientras que los Cougars rugieron fuerte con 17 puntos más para irse arriba 44-30.

Un tiro de tres puntos de Bryson Williams, seguido de una dejadita de Souley Boum, puso a UTEP a cinco puntos del empate, 54-49, con 7:50 en el reloj, pero una vez más, el gusto duró muy poco, pues el ataque paseño no dio para más, mientras que la defensa no encontraba la manera de frenar a los felinos, que anotaron 16 puntos sin respuesta para irse arriba 70-49 y dejar prácticamente definido el juego con 3:58 por jugar.

Los Mineros viajan este viernes directamente de Houston a Hawaii para disputar tres partidos en el Hawaiian Airlines Diamond Head Classic.

Su primer juego será este domingo contra los anfitriones a partir de las 9:30 pm.