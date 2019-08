Desea título mundial

Por segunda ocasión consecutiva, la joven raquetbolista Guadalupe Griffin se coronó en el Campeonato Nacional 2019 de la disciplina en Monterrey y ahora buscará ser de nueva cuenta la mejor de su categoría en el orbe en el Mundial ‘Costa Rica 2019’, a celebrarse de manera tentativa en noviembre, del 9 al 17.

Con más de ocho años de experiencia en este deporte, ‘Lupita’ experimentó la práctica en otras disciplinas en su infancia, como el taekwondo y la natación, pero al final fue el raquetbol el que terminó por convencer a la juarense.

Elegir este deporte como el predilecto aparentemente fue un acierto para Guadalupe Diveny, pues ha demostrado que su talento es potencia a nivel internacional.

La atleta fronteriza logró coronarse Campeona Nacional de su categoría en este año y con ello obtuvo su pase al referido torneo; ésta será la sexta ocasión en la que acudirá a un Mundial juvenil.

“Me siento muy feliz porque yo sé que me lo merecía, porque entrené mucho y me preparé mucho. Es una emoción tratar de poner en alto el nombre de México”, declaró.

Sin embargo, la deportista de 17 años aún no ha logrado consagrarse campeona en un Mundial, pues hasta ahora ha alcanzado el segundo lugar.

“Siempre me quedo en las finales y siempre me gana la misma niña (Micaela Meneses de Bolivia) por cometer los mismos errores. Voy a hacer un nuevo entrenamiento para llegar a esa final y todo salga perfecto”, confesó la raquetbolista.

El objetivo de Griffin Castañeda es obtener el primer lugar por primera vez y derrotar a su rival a vencer, la boliviana Meneses.

“Yo quiero un Mundial, no sé si en juveniles o profesional, pero quiero un Mundial. He logrado muchas cosas, Campeonatos Panamericanos, pero nunca se me ha hecho un Mundial”, externó.