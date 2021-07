Desea Fidalgo ser parte de la historia del América

Ciudad de México— Álvaro Fidalgo acepta la responsabilidad de portar el 8, número que también utilizó el chileno Carlos Reinoso, y quiere que lo recuerden como otro histórico del club.

En entrevista con TUDN, el volante español sabe que es un número que representa mucho entre los americanistas y está contento porque siente que es la posición que realmente juega en el campo.

"Siempre fue el número que me gustó llevar, aunque en realidad no es que lo llevase muchas veces, pero siempre me gustó porque creo que es la posición que tengo en el campo

"Es el número que se asemeja a mi juego y también sé que es el número de uno de los más grandes e históricos del club, la verdad es que es un honor llevar el 8 y nada más. Yo soy Álvaro Fidalgo y espero que también me recuerden como ese ocho histórico", añadió.

Fidalgo está consciente de que este Apertura 2021 debe consolidarse porque no quiere fallarle al técnico Santiago Solari y a la afición.

"Siempre hay como un proceso de adaptación, pero ahora ya no lo hay, eso no existe, para nada. Llevo ya seis meses aquí, ya competí en el futbol mexicano, ya sé cómo funcionan mis compañeros, ya sé todo, entonces tengo que dar un paso al frente en mi futbol para seguir creciendo", contó.

El español fue uno de los jugadores que más destacó en el Guardianes 2021 y portó el número 22.