Desea ‘Nico’ cabeza fría

Ciudad de México.- Nicolás Castillo sabe del clima hostil que le espera en su regreso a CU y aun así advierte que defiende lo que es suyo, y lo suyo es el América.

El delantero chileno dispara sin rodeos en la plática con Grupo Reforma. Sabe que lo acusan de traidor y que será muy raro pisar CU para defender al archirrival, pero es un profesional y hoy se debe a las Águilas.

“La gente puede decir lo que quiera. Tengo que tener la cabeza muy fuerte, la mente muy fuerte, para concentrarme en la cancha. Si me toca jugar, feliz, y si no, apoyar a los compañeros porque hoy en día estoy acá”, lanzó Nico.

Castillo ya fue tema de debate en todos lados. Que si es indisciplinado, que si rompe vestidores, que si quiere privilegios. Él, en cambio, resalta que si a veces parece un jugador conflictivo es porque se compromete con la causa que defiende.

“La gente se lleva una mala imagen por lo que ve en la cancha, yo me peleo con todos porque defiendo lo que es mío, defiendo a mi equipo, y de ahí en más soy una persona muy normal”, mencionó.

De hincha a hincha, Nico comprende la frustración y el coraje de los aficionados de los Pumas.

“Sí, obviamente yo los entiendo y cuando me dicen algo no sé qué decirles porque la verdad que los entiendo, fui hincha, pero yo fui hincha de una institución, no de un jugador.

“Soy hincha de un equipo, Universidad Católica, y voy a apoyar al jugador que esté, de ahí en más son jugadores profesionales y yo soy un jugador profesional y tengo que rendir donde me pagan, donde tengo que jugar y hoy en día estoy acá”, expresó.