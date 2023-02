Descontentos con arbitraje

Todavía molesto por el penalti que el VAR le marcó a los Bravos el sábado pasado en el partido ante las Chivas, y por otras decisiones arbitrales que los han afectado, el mediocampista Jesús Dueñas declaró ayer que él preferiría que los árbitros se equivocaran dentro de la cancha, pero que la decisión final sea de ellos y no del VAR.

Dueñas también hizo énfasis que ellos tiene que poner más de su parte para obtener buenos resultados, pues tienen todo para lograrlo y no hay excusas para ya no sumar de a tres puntos.

“Normalmente no me gusta hablar de los árbitros, pero sí me gustaría que pusieran un poco más… o que nos explicaran, porque antes de empezar un torneo dan un reglamento, entonces todas las jugadas se tendrían que analizar igual, sea el partido que sea, sea el estadio que sea, sea el equipo que sea”, dijo el jugador en conferencia de prensa.

En el partido contra las Chivas, el VAR le indicó al árbitro César Ramos que revisara una jugada dentro del área donde Maxi Olivera se barre, el balón le pega en la pierna y después en el brazo y se marcó el penal.

“Una semana antes, Toluca-Chivas, le pega en la pierna a Mosquera, creo, y luego le pega en la mano y no la marca. Viene acá, le pega en el tobillo, cambia la dirección también, una jugada sin ton ni son, tobillo a la mano, se marca”, señaló Dueñas.

Después, el mediocampista puso varios ejemplos de jugadas similares en las que unas veces se marca falta y otras veces no.

“Entonces nomás hay que saber cuál sí van a marcar y cuál no, por eso yo sí digo si es reglamento o es criterio, también a veces está muy confuso porque les preguntas ‘profe, pero ahí está el VAR’, es una herramienta que se supone que es para mejorar, se supone que es para ayudar en la decisión que ellos tomen porque somos humanos, se pueden equivocar, pero hay jugadas que revisan y jugadas que no revisan. Lo que te explican es ‘ya la decidió el VAR’, entonces para qué está dentro de la cancha si el VAR va a decidir. Pues mejor jugamos y cuando haya una falta que el VAR decida”.

Dueñas agregó que el prefiera que se equivoquen los árbitros adentro de la cancha, no que la decisión venga del VAR, de alguien que no está adentro del terreno de juego, de alguien que no está tomando la adrenalina los 90 minutos.

-¿Preferirías que no hubiera VAR?

“Yo preferiría (que no), porque digo es de humanos, que se equivoquen ellos, que tomen la decisión ellos, porque a fin de cuentas la decisión no es de ellos al final. De mi parte preferiría que se equivoquen ellos a que realmente diga uno, no, la decidió el VAR. Si es una herramienta, se supone que para ayudar a nivel mundial, pues que sea para ayuda y que sea la mejor y no de acuerdo al equipo. Entonces es algo que a mí en lo personal me tiene molesto”.