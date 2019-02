Desconoce su futuro

Atlanta.- Rob Gronkowski no dio a conocer si el Super Bowl LIII será su último partido en la NFL, aunque el ala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra admitió que la vida en la Liga le está pasando la factura.

“La temporada es una rutina llena de altibajos. No voy a mentir ni a decir que cada semana es la mejor”, comentó Gronkowski, de acuerdo con Nick Goss de Sports Boston de NBC.

“Aunque eso no es todo, uno tiene altibajos y puede recibir algunos golpes graves. Para decir la verdad, imaginen lo que es recibir golpes en todo momento y tratar de estar en donde uno quiere cada día en la vida. Es algo difícil recibir golpes en los muslos y en la cabeza. El cerebro no quiere que uno abuse del cuerpo. Cuando se hace eso, baja el estado de ánimo. Uno tiene que poder lidiar también con eso durante la temporada. Se tiene que enfrentar todo eso durante los partidos”.

Desde hace tiempo, Gronkowski ha mantenido sus planes de retiro en secreto, en repetidas ocasiones les ha dicho a los reporteros que no sabe qué le deparará el futuro.

Este jugador, que en cinco ocasiones ha sido elegido como Pro-Bowl, contempló retirarse después del Super Bowl del año pasado, y se cree que lo está considerando nuevamente ahora que concluya su novena temporada como profesional.

Gronkowski, de 29 años, quien ha sufrido numerosas e importantes lesiones durante su carrera, tuvo una de sus actuaciones menos productivas en el 2018.

Sin embargo, volvió a brillar en el partido de campeonato de la Conferencia Americana, realizando seis atrapadas para 79 yardas en la victoria que tuvieron los Patriotas en tiempo extra sobre los Jefes de Kansas City.

“Todos esperan que juguemos al 100 por ciento cada día, pero hay que tomar en cuenta que yo he recibido 50 golpes en la cabeza o en otras partes del cuerpo, pero han sido como 50, y al día siguiente todos quieren que uno esté bien”, agregó Gronkowski.

“Quieren que practiquemos a toda velocidad, a la siguiente semana quieren un partido veloz pero en algunas ocasiones no entienden lo que está pasando en el cuerpo y mente de los jugadores. Esa es la razón por la que les digo eso cuando ven un cambio en los jugadores durante los partidos en donde tenemos un bajo desempeño en todo el partido, y a la siguiente semana se preguntan “¿cómo es que el equipo tuvo ese cambio?””.

Gronkowski ha pasado toda su carrera con los Patriotas.