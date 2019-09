Descartan Panteras a Newton ante Cardenales

Charlotte, Carolina del Norte.- Las Panteras contarán con Kyle Allen, un mariscal en su segundo año en la NFL, para ayudarles a salir del hueco 0-2 con el que comenzaron la temporada.

Allen fue nombrado el titular de Carolina para el juego de hoy en Arizona, luego que Cam Newton fue descartado por un esguince en el pie. Será la segunda titularidad en su carrera para Allen, un oriundo de Arizona.

“Trabajó con mucho dolor esta semana y se sintió muy bien al final de la semana”, dijo Rivera sobre Newton en una conferencia telefónica el viernes. “... Lo que no queremos es tener otro retroceso. Así que queremos asegurarnos que esté listo para jugar y que su pie pueda manejarlo”.

Rivera señaló que Newton no viajará con el equipo a Arizona, pero se quedará en Charlotte para recibir tratamiento.

El entrenador dijo que Newton está “día a día”, dejando su estatus incierto para la cuarta semana.

Newton agravó su molestia en el pie izquierdo en la derrota de Carolina por 20-14 ante los Bucaneros el 12 de septiembre y no ha entrenado desde entonces. Será apenas el sexto partido que el Jugador Más Valioso de la liga en 2015 se pierda durante su carrera de nueve años en la NFL debido a una lesión.

Allen está 1-0 como titular de Carolina, ganando el año pasado en la semana 17 en Nueva Orleans.

Se unió a las Panteras como un novato no reclutado la temporada pasada, pero no quedó en el plantel final de 53 jugadores.

El exmariscal de los Cougars de Houston fue firmado nuevamente para el equipo de prácticas y más tarde elevado al plantel regular. Fue obligado a asumir la titularidad en el último juego de la temporada debido a las lesiones de Newton y el suplente Taylor Heinicke y contabilizó tres touchdowns en una paliza 33-14 ante los Santos, ya clasificados a los playoffs.