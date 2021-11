Descartan a Aaron Rodgers para jugar ante Chiefs

Green Bay, Wisconsin— El quarterback de los Packers Aaron Rodgers fue descartado para el partido del domingo contra los Chiefs de Kansas City debido a los protocolos Covid-19 de la NFL.

El entrenador de Green Bay Matt LaFleur informó el miércoles que Rodgers se encuentra bajo los protocolos, pero declinó confirmar si el mariscal de campo dio positivo en una prueba o si ha vacunado.

“No voy a hablar sobre el estatus de vacunación de ninguno de nuestros jugadores o técnicos”, señaló LaFelur.

LaFleur tampoco quiso especular cuánto tiempo estará fuera Rodgers.

“Solo sé que no estará disponible esta semana”, dijo el entrenador. “Tenemos un gran rival al que enfrentaremos, y sabremos responder cuando llegue el momento”.

Los Packers (7-1) expondrán una racha de siete victorias al visitar a Kansas City (4-4).

“Es una locura”, dijo el tacle defensivo de los Packers Kenny Clark. “La mentalidad es que ahora le toca responder a otro. Ese es el líder de nuestro equipo".

La NFL contemplaba investigar cómo los Packers lidiaron con los protocolos de COVID-19.

Rodgers, reinante Jugador Más Valioso de la NFL, es el más reciente jugador de los Packers afectado por el virus.

Los receptores Davante Adams, ‘All-Pro’ en 2020, y Allen Lazard se perdieron la victoria de la semana pasada en Arizona por los protocolos de COVID-19. Lazard acaba de ser reactivado.

Rodgers y el cornerback Isaac Yiadom fueron colocados el miércoles en la lista de bajas por COVID-19.

“Hay gente contagiándose”, dijo el running back Aaron Jones. “Me dio COVID. Varios más en el vestuario han tenido COVID. Es desafortunado”.

El quarterback suplente de Green Bay es Jordan Love, tomado en la primera ronda del draft de 2020. Apenas ha lanzado siete pases en su corta carrera.

Kurt Benkert, el tercer quarterback, se desempeña en el equipo de prácticas pero el martes fue colocado en la lista de bajas por COVID-19. Esto deja a Love como el único quarterback en el plantel de los Packers, al menos por el momento.

El único encuentro de temporada regular que disputó fue en el cuarto periodo de la derrota al inicio de la temporada por 28-2 ante Nueva Orléans.

LaFleur indicó que habló brevemente con Rodgers desde que se dio a conocer la noticia. También habló con Love para informarle que se perfila para ser titular el domingo.

Los jugadores vacunados que den positivo pueden regresar después de dos resultados negativos en un lapso de 24 horas. Jugadores no vacunados que den positivo tienen que aislarse durante 10 días.

Durante una rueda de prensa el 26 de agosto, Rodgers respondió a una pregunta sobre si había vacunado.

“Sí, estoy inmunizado”, replicó Rodgers. “Ya sabe, se habla mucho de eso, en toda la liga y muchos jugadores que se han pronunciado o que no han se pronunciado, dueños que se han pronunciado. Hay jugadores del equipo que no se han vacunado. Creo que es una decisión personal. No voy a juzgarles".

LaFleur evitó comentar sobre Rodgers por haber dicho “inmunizado” en agosto y si eso podría haber generado confusión a si el quarterback no estaba vacunado.

“Esa es una buena pregunta para Aaron", dijo LaFleur. “No voy a comentar al respecto”.