Descarta Tom Brady retiro

Massachusetts, EU— Tom Brady sabe que tiene cuerda para rato.

Con 41 años de edad y 19 dentro de la NFL, el mariscal de los Patriotas de Nueva Inglaterra aseguró que aún no piensa en el retiro y, dijo, seguirá activo al menos para la próxima temporada.

“Hay cero posibilidades (que el Super Bowl LIII sea mi último juego). Lo he dicho por mucho tiempo y siento que me preguntan mucho eso y repito la misma respuesta. Nadie quiere creerme.

“Me he puesto una meta de jugar hasta que tenga 45 años y, como lo he dicho antes, es muy difícil llegar a ese punto. Sé lo complicado que fue esta campaña, el compromiso que se necesita y espero haber aprendido de algunas cosas que ocurrieron este año para mejorar el que sigue”, lanzó.

Brady estuvo presente junto con el resto del equipo y encabezó la reunión que tuvieron con aproximadamente 35 mil seguidores en el Gillette Stadium, antes de partir rumbo a Atlanta, en donde el próximo domingo enfrentarán a los Carneros de Los Ángeles en el Super Bowl LIII.

Algunos han creado una narrativa de despedida para el mariscal de campo en torno a un segundo enfrentamiento de Supertazón con los Carneros, pero a Brady no le importa.

De cara a la disputa del noveno Supertazón de su carrera, el egresado de Michigan explicó que su éxito se debe a un gran trabajo colectivo.

“Soy afortunado de formar parte de esta organización por tanto tiempo, y con muy buenos equipos, y esto siempre se trata de una meta en conjunto, no de algo individual”, dijo.