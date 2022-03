Descarta Pulisic temor por la altitud de la CDMX

Ciudad de México— Christian Pulisic, una de las figuras del Chelsea, advirtió que Estados Unidos está listo para cualquier complejidad en el partido de mañana contra la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

"No hay nada para lo que estos muchachos no estén preparados, por supuesto que será un juego difícil, será un buen ambiente, un ambiente difícil para jugar.

"Por supuesto, somos conscientes de que la altitud puede afectar a algunos más que a otros. Va a ser una batalla pase lo que pase, así que creo que al final del día es otro juego para el que debemos estar preparados y vamos a competir y tratar de ganar", expresó en videoconferencia.

Si Pulisic rindió contra la Selección Mexicana cuando tenía poca actividad en el Chelsea, su confianza ahora es mayúscula luego de que ha incrementado su participación, por encima de hombres como el belga Romelu Lukaku o el alemán Timo Werner.

"No estaba jugando (con Chelsea) en ese momento y lo estaba haciendo bien entonces (antes del último ciclo de Eliminatoria). Ahora me está yendo bien (en Inglaterra), esa es la belleza de este deporte y esta profesión, me siento muy bien, con buen ritmo y estoy feliz de estar de vuelta con el equipo y a tratar de ayudarlo.

"Estoy en una buena posición ahora, como dije, tengo buen ritmo. Siento que estoy en buena forma y estoy emocionado de estar aquí y voy a dar todo y hacer lo que pueda para ayudar a este equipo a ganar", dijo previo al Clásico de la Concacaf.

El delantero marcó en la Final de la Nations League y en el anterior juego contra el Tri en este Octagonal.

Pulisic quiere revancha tras la eliminación de hace cuatro años, cuando su representativo quedó fuera de la Copa del Mundo. Una victoria los catapultaría a dicho objetivo.

"Lo he estado esperando durante años. Ahora, obviamente, lograrlo ha sido una de mis grandes metas, obviamente vamos a darlo todo porque yo y este equipo vamos a jugar al 100 por ciento para estar en una Copa Mundial.

"Por supuesto que lo usamos como motivación. Estábamos muy molestos y ahora queremos clasificar. Entonces tenemos la oportunidad ahora. Y sí, definitivamente no queremos volver a pasar por eso. Obviamente, estábamos en condiciones de hacerlo la última vez y no pudimos alcanzar nuestro objetivo. Así que creo que es algo por lo que obviamente no queremos volver a pasar, pero realmente no hay arrepentimientos desde ese momento", comentó.

Estados Unidos arribó a la Ciudad de México alrededor de las 13:30 horas. A las 17:30 tiene programado el reconocimiento de cancha del Estadio Azteca.