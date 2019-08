Descarta La Volpe respetar jerarquías

Metepec, Edomex.- Ricardo La Volpe advirtió que echará mano de la cantera para reemplazar a cualquier jugador que no esté respondiendo.

En este arranque de Liga y Copa, el estratega del Toluca ha percibido un cambio de actitud en algunos futbolistas, por lo cual, dijo, no se fijará en nombres ni jerarquías a la hora de buscar su once ideal.

“Yo llego cuando sale un técnico, entonces me imagino que ahí los jugadores no son tontos y dicen ‘bueno, puede haber cambios’, entonces el jugador empieza a meter todo lo que tiene para terminar bien el campeonato y que no haya bajas, y eso es lo que tengo que ver, si ahora aflojaron porque ya saben que se quedaron, entonces vienen con otra actitud”, explicó el ‘Bigotón’.

“Tengo que tener una buena sicología, si hay un conformismo ‘porque ya estoy, porque ya tengo mi contrato y no tengo problema’, y tiempo atrás le tenías que demostrar al técnico. Siempre pasó, yo fui jugador y siempre que hay un cambio de técnico todos se enchufan. Yo soy un técnico que si mañana Canelo, Pardo o alguien no funciona, para eso estoy trabajando con ellos (los jóvenes)”.

La Volpe afirmó que ningún jugador está por encima de su sistema.

“Que algunos no creen en los sistemas y en los parados, yo respeto a todos, pero en mis equipos sí. Lo que siempre he hecho como técnico es una disciplina táctica, primero que todo, está para mí arriba del jugador, tengo que tener la inteligencia de poner a los jugadores para que brillen pero no para que superen a lo que es un sistema de juego”, señaló.

Toluca visitará el próximo domingo a Juárez en busca de su primer triunfo del Apertura 2019.