Descarta Caixinha pretextos por bajas

Ciudad de México.- No importa el número de bajas en La Máquina para el cierre del torneo, el técnico Pedro Caixinha no tiene pretexto para estar fuera de Liguilla.

El día en el que Javier Salas, titular con Cruz Azul, fue intervenido del tobillo izquierdo, su estratega consideró que las lesiones no tienen por qué bajar el ritmo del equipo, que lleva cinco partidos sin conocer la derrota.

“Sabemos que cuando no puedes contar con los que están fuera, no puedes contar con los muertos tienes que contar con los vivos, la verdad que los que están, están haciendo bien las cosas.

“Vamos con menos ocho jugadores de 23. Si yo me estuviera quejando por los jugadores que no tengo a lo mejor la afición pensaría lo mismo, los que están acá saben que tienen que hacer el trabajo y nosotros tenemos plena confianza en ellos,” expresó.

La Máquina superó un febrero para el olvido y ahora se ha vuelto a colocar como candidato al título. En ese sentido, más allá del buen cierre de torneo que Cruz Azul pueda tener, el técnico luso consideró que lo importante ha sido mantener la regularidad incluso cuando los resultados no se dieron.

“Lo más importante no es empezar bien ni cerrar bien, es la regularidad, para mí lo más importante en el futbol es la regularidad y esa en el futbol es de resultados y que es lo más importante, y regularidad futbolística pero yo creo que no hay de resultados si no hay regularidad futbolística. Es el punto fundamental, que el equipo esté bien en términos futbolísticos bajo las circunstancias que puedan afectar el núcleo futbolístico”, dijo.

Caixinha recordó que cuando no se dieron los resultados, que pusieron en tela de juicio su continuidad, salir del bache el reto más importante de su andar por La Máquina, por lo que aplaude el renacer celeste.