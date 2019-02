Descarrila NM United al Locomotive

Un gol por la vía penal fue suficiente para que el New Mexico United venciera ayer 1-0 a El Paso Locomotive FC, con lo cual el equipo paseño sumó su primera derrota, por tres victorias, en la pretemporada de cara a su debut en la United Soccer League (USL).

Fue la primera ocasión que la máquina fronteriza se enfrentó a un rival del mismo nivel y de la misma liga, pues el NM United también es una escuadra de expansión en la USL.

El mediocampista español Javier Monsálvez Carazo, mejor conocido como ‘Yuma’, declaró que serán un equipo “que va a intentar siempre jugar y que le va a meter ganas y que a la gente le va a gustar, seguro, el resultado de hoy –ayer- es lo de menos”, dijo.

Ayer Yuma entró de cambio, pero dijo haberse sentido bien durante los casi 30 minutos que estuvo en la cancha.

“Entré en la segunda mitad, he entrado los últimos 25, 30 minutos, y bien, pero bueno, cuando el partido ya tiene ritmo cuesta entrar, los jugadores que entran del banquillo les cuesta entrar, pero hemos estado bien creo”, apuntó.

El defensa central mexicano Kevin Ramírez reconoció que la locomotora paseña cuenta con buenos elementos para enfrentar la temporada inaugural en la USL.

“Yo tengo poco de integrarme al equipo, pero la verdad es que hay jugadores de bastante calidad, algunos de experiencia, otros jóvenes como nosotros que nos toca aprender de ellos. La verdad hemos visto que se ha puesto en práctica lo que se viene trabajando. Mark es un buen entrenador, tiene muy buenas ideas, le gusta mucho jugar con el balón y es a lo que nosotros como futbolistas nos llena, que el entrenador quiera jugar con el balón, que intente salir jugando, entonces creo que fue una buena prueba de cara a lo que se viene en el torneo”, dijo.

Por su parte el lateral izquierdo mexicano, Edson Partida, reconoció que aún está en la etapa de adaptación con el equipo.

“Todavía me cuesta el clima, adaptarme a la ciudad, pero ahí vamos poco a poco, estamos aquí porque la verdad tenemos cualidades y como digo, vamos paso a paso y esperemos llegar al cien a la liga”.

Del rival, dijo que fue una buena prueba para ellos, pues son del mismo nivel en la liga.

“Es un buen equipo, ellos juegan bien, tratan bien el balón, la verdad que se notó la diferencia al equipo que me enfrenté el miércoles. No jugué los demás partidos, pero el miércoles fue un rival más débil, que se prestaba más para jugar. Ahorita ya fue una competencia de lo que nos vamos a enfrentar en el torneo”, manifestó.

Este miércoles, El Paso Locomotive cruzará la frontera para medirse en esta ciudad a la escuadra de Bravos FC Juárez.