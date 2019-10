Descarrila Morelia a la Máquina

Ciudad de México.- Sebastián Ferreira consiguió su primer triplete en México, y Morelia propinó un doloroso revés a las aspiraciones de Liguilla de Cruz Azul, al vencerlo 3-2 ayer, por la 14ta fecha del torneo Apertura mexicano.

Ferreira, delantero paraguayo que está en su tercer torneo en suelo azteca, movió primero las redes a los 16 minutos. Agregó tantos a los 53 y 80 para los Monarcas, que habían perdido sus últimos dos encuentros.

El atacante de 21 años no tenía tantos en el Apertura y no marcaba en la Liga desde marzo, pero gracias a su buena tarde, Morelia llegó a 19 puntos y se colocó provisionalmente como octavo, el último sitio que reparte boletos a la Liguilla, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Morelia pudo ampliar la ventaja a los 88 cuando Mario Osuna cobró un penal que fue atajado por el portero Jesús Corona.

El delantero uruguayo Jonathan Rodríguez consiguió anotaciones a los 16 y 76 minutos para la Máquina, que requería el triunfo para meterse en la pelea por los puestos de Liguilla en el Apertura.

Cruz Azul, que venía de golear 5-2 al América hace un par de semanas, permanece con 16 unidades, como 13ro de la tabla, cuando restan cinco fechas en el calendario regular.

La Máquina, uno de los equipos más populares en México, no es campeón de Liga desde el torneo Invierno 97 y sus dirigentes han invertido 80 millones de dólares en fichajes en el último año buscando acabar con la sequía.

Los visitantes tomaron la ventaja cuando Corona se equivocó en un despeje y le dejó la pelota a modo a Ferreira, quien realizó un disparo que le pasó por encima al arquero de la Máquina para adelantar a los visitantes en el Estadio Azteca.

Antes del descanso, Rodríguez recibió un centro por la derecha y conectó un tiro dentro del área para empatar.

Al arranque del segundo tiempo, Ferreira aprovechó la mala marcación local y aprovechó un centro por la derecha para convertir con disparo suave y colocado.

Rodríguez eludió a un par de jugadores en las afueras del área y conectó un disparo rasante pegado al poste izquierdo del portero uruguayo Sebastián Sosa para restablecer la igualdad. Pero el festejo de Cruz Azul duró poco, porque unos minutos más tarde, Ferreira recibió un centro por la izquierda dentro del área, detuvo la pelota y se quitó la marca del zaguero paraguayo Pablo Aguilar para convertir con tiro al poste derecho de Corona.



Tigres es el gran villano a nivel internacional

Monterrey, NL.- Los Tigres se han convertido en noticia a nivel mundial.

Aunque el morbo del partido ante Veracruz tenía los reflectores sobre los Tiburones por la huelga que iba a hacer los jugadores, al final fueron los Tigres los que se llevaron las críticas y el quemón a nivel internacional.

En Argentina y hasta en Francia, lo que hizo eco fue el que algunos jugadores de Tigres principalmente Gignac y Eduardo Vargas sólo apoyaron un minuto la protesta, pues pasados los 60 segundos, ambos elementos anotaron goles con los jugadores del Veracruz inmóviles.

Eso generó críticas en redes sociales de periodistas a nivel nacional y en Estados Unidos con comentarios sobre los Tigres de no esperar a que los jugadores del Veracruz terminaran su protesta que según Carlos Salcedo sería de 3 minutos.