Desarrollan nuevos talentos

En seis categorías distintas, con la participación de 250 jugadores entre los ocho y 17 años de edad, el pasado fin de semana arrancaron los Juegos Formativos de Baloncesto, que organiza la Liga Municipal de Basquetbol de Ciudad Juárez.

Fueron un total de 22 equipos los que vieron actividad en el gimnasio Josué ‘Neri’ Santos.

“Este fin de semana arrancamos con la Liga Formativa de Baloncesto en la cual buscamos capitalizar nuevos talentos y darle seguimiento al que ya se tiene”, comentó Alejandro Flores, presidente de la Liga Municipal de Baloncesto.

“Fue una jornada de evaluación. En las categorías más chicas bajamos los aros de las canchas, para que jugaran mini-baloncesto, con las reglas oficiales, cosa que no se hace comúnmente aquí en la ciudad”, añadió.

Respecto a las demás categorías, se jugaron dos períodos en defensa de zona y dos en defensa personal, con el fin que los niños y jóvenes aprendan a jugar los diferentes sistemas defensivos y ofensivos que se desarrollan en este deporte.

“En la categoría juvenil se impuso una regla de juego personal, hombre a hombre. El plus de esta liga formativa es que todos los jugadores deben estar en cancha por lo menos un cuarto y esto favorece mucho a los niños que no tienen mucha actividad en partidos oficiales”, comentó el dirigente.

La liga formativa tiene un período de evaluación de tres meses por lo que concluirá en mayo.

Posteriormente se analizarán los resultados y avances a largo plazo.

Del 15 al 17 de marzo aquí en Ciudad Juárez se llevará a cabo la eliminatoria municipal 3 contra 3 de basquetbol, disciplina que ya está incluida para la Olimpiada Nacional de este año. (Jesús Ángel Rodríguez)