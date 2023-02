Desaprovechan Mineras la ventaja y pierden ante Lady Toppers

Ciudad Juárez.— Las Mineras de UTEP desaprovecharon la ventaja de 19 puntos que tenían al empezar el último cuarto, en el que anotaron solamente seis, y terminaron por perder con las Lady Toppers, 77-75, este sábado en el Don Haskins Center.

Después de una de las mayores victorias en la historia del programa el pasado jueves, 65-62 sobre el númereo 21 Middle Tennessee, las Mineras (14-7, 7-5 C-USA) continuaron con el impulso positivo durante los primeros tres cuartos, tomando una ventaja de 69-50 al empezar el último periodo sobre el segundo lugar en la Conferencia USA.

En el segundo y tercer cuarto, UTEP superó a las Lady Toppers (13-9, 10-3 C-USA) por 50-27, dominando la mitad del juego.

En el último cuarto, las visitantes mantuvieron bajo control la ofensiva de las Mineras al tiempo que anotaron 16 puntos sin respuesta en los primeros cinco minutos y 20 segundos para convertirlo en un juego de una posesión.

La racha de puntos fue respaldada por un triple desde la izquierda de Alexis Mead y un enceste de Jaylin Foster desde el perímetro.

“WKU es un equipo que puede anotar en racimos, por lo que nunca me sentí seguro, incluso con una ventaja de 19 puntos”, dijo el entrenador de UTEP, Kevin Baker. “Así que esa es también la razón por la que, si alguien se pregunta, me aferré a los tiempos fuera. Las he visto jugar mucho, y esto es lo que hacen. No iba a renunciar a los tiempos fuera porque pensé que los íbamos a necesitar tarde.”

El próximo miércoles, las paseñas visitarán a las 49s de Charlotte, en partido programado para dar inicio a las 4:00 p.m.