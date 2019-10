Desafío extremo

Todo está listo para que la edición XXIII de la carrera Chupacabras 2019 se desarrolle hoy en la Carbonífera Chupacabras en punto de las 8 de la mañana, en la que correrán aproximadamente mil 500 ciclistas en todas las categorías.

Con el objetivo de crear un proyecto innovador, la carrera Chupacabras fue fundada en 1997 por Luis Villarreal y Jorge Urías, dos ciclistas que lograron organizar la primera carrera en una pista de 100 kilómetros de distancia en el país. De acuerdo con Villarreal, director general de la carrera, el evento deportivo se realizó por primera vez hace 25 años, en 1994, aunque las primeras ediciones no se corrieron bajo el nombre de Chupacabras, sino hasta 1997.

“Realmente no había pistas en las montañas de Juárez, nos movíamos por brechas de terracería y luego empezamos a invertir con permiso de los dueños de los terrenos”, comentó.

“Nosotros participábamos en carreras a nivel nacional, pero eran de 30, 32 kilómetros, no había ninguna de 100 kilómetros y de ahí surgió esta inquietud”, agregó.

El nombre de carrera Chupacabras surgió por una expresión del exciclista Jaime Flores, que se derivó por ‘la leyenda del Chupacabras’, una historia de un personaje ficticio que ha sido narrada por generaciones.

“Veníamos ya muy tarde de un recorrido por las montañas de aquí de Juárez y el licenciado Jaime Flores dice: ‘¡Apúrenle porque se los va a comer el chupacabras!', como una expresión espontánea y sí, así se quedó”, explicó.

Con el paso del tiempo la justa se ha consolidado como una de las carreras de ciclismo de montaña más importantes y atractivas, no sólo de la región, sino a nivel nacional e internacional.

“No fue fácil porque empezamos a trabajar en terrenos que no son públicos, logramos conseguir que nos apoyaran, los patrocinios y encontramos respuesta de participación del público”, dijo el cofundador de la carrera.

Esta edición contará con ciclistas de renombre nacional como los hermanos Escárcega, Marco (campeón del año anterior), Juan y Rafael; Fátima Hijar, monarca en 2017; Manuel ‘Fily’ Salas, originario de Nuevo Casas Grandes y ganador de cuatro ediciones y la juarense Fernanda Polanco, triunfadora en 2015 y 2016.