‘Desafío en equipo’

En el mismo hotel, pero en otro salón, ubicado a unos cuantos metros de donde hace casi un año fue presentado Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, este jueves se hizo la presentación oficial del argentino Hernán Cristante como el nuevo director técnico de los Bravos del FC Juárez, de cara al Apertura 2022 de la Liga MX.

Miguel Ángel Garza, presidente ejecutivo de la institución juarense, fue el encargado de presentar a Cristante, quien llega a la frontera después de haber dirigido a los Gallos Blancos de Querétaro.

Cristante, de 52 años de edad y oriundo de Buenos Aires, Argentina, llegó al futbol mexicano en 1993 para jugar como portero con los Diablos Rojos del Toluca y se retiró en 2012, cuando defendía a los Leones Negros de la U. de G.

“Hay varios factores, no hay uno solo, primero que nada la humildad con la que presentaron el proyecto, la idea en general y global, hay gente de futbol atrás, mucha gente de futbol, y creo que es un proyecto, más allá de esta humildad que presentaron, un proyecto ambicioso, es un proyecto en donde posicionar al equipo de Bravos donde todos creen que tiene que estar, donde creo que se puede llegar y ese desafío es importante en la carrera de cualquiera”, respondió el sudamericano cuando se le cuestionó por qué decidió venir a Ciudad Juárez.

El próximo torneo, Bravos empezará con cero puntos en la porcentual, lo cual es considerado por Cristante como algo que da un mejor margen, aunque al mismo tiempo resulta complejo cada vez que se pierde un partido.

“La idea no es atender el tema porcentual, sino elevar la capacidad del equipo, equilibrarlo y llevarlo hacia arriba, eso conlleva tiempo.”

Este viernes, Cristante será presentado a los jugadores del equipo y dirigirá su primer entrenamiento. Sobre cambios en el plantel, dijo que no se trata de hacer una limpia, sino una valoración y una evaluación, pues atrás de cada jugador hay un ser humano y hay que ver por qué no funcionó o a qué no se ajustó en el torneo anterior.

“Lo bueno acá es que no hay esa premura por salvar la categoría, no hay esa premura por ‘necesitamos salir campeones’, entonces uno puede construir de forma mucho más criteriosa, más sólida, sin dejar de pensar en que el equipo tiene que ser protagonista”, señaló Cristante.

Del supuesto problema que tiene con el portero Alfredo Talavera, que se dice que defenderá la portería de Bravos, Cristante cuestionó: “¿cuándo hubo un problema entre Talavera y yo, cuándo alguien expresó algo del otro?”. Y agregó que de todos los técnicos de primera división en México, quién no quisiera a la Talavera en portería. “Yo lo quiero, y si la negociación y todo esto llega, porque ése no es mi punto, es un arquero que todavía muestra un aplomo, incluso mejor que el que cuando estaba en Toluca.”

Por su parte, Miguel Ángel Garza dijo que eligieron a Cristante porque es alguien que empata con la ideología que tiene la institución, que tiene el mismo deseo, la misma pasión, la misma entrega y energía y que ve lo que los directivos ven en este proyecto de crecimiento.

En septiembre de 2009, en el Estadio Benito Juárez de esta ciudad, Cristante sufrió una lesión de rodilla que casi terminó con su carrera. Toluca jugaba contra los desaparecidos Indios de Ciudad Juárez y en el minuto 75, al tomar un balón en el aire, cayó mal y vino la lesión. En ese momento su lugar fue ocupado por Alfredo Talavera.

“Fue el último juego con Toluca, me dejó casi dos años afuera, una lesión muy extraña, pero volví a la cancha, así que vengo de recuperar buenos momentos”, comentó el hoy entrenador de los Bravos en relación con aquella jugada.

Conózcalo

Nombre: Rolando Hernán Cristante Mandarino

Cargo: Director técnico

Fecha de nac.: 16 de septiembre de 1969

Lugar de nac.: Buenos Aires, Argentina

Edad: 52 años

Estatura: 1.85 m

Peso: 92 kg

Equipo anterior: Gallos Blancos de Querétaro

1993 Llega como jugador a Toluca

2016 Debuta como DT con Coras de Tepic en la división de Ascenso

2016 Llega a Toluca como DT

2020 Inicia un segundo período como entrenador de los Diablos

2022 Firma como DT de Querétaro

Sus números como entrenador en México

Partidos 202

Rendimiento 51.49%

Cuerpo técnico

Pablo Morant

Mariano Filippi

Osvaldo Scansetti