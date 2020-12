Derrumba Canelo a Callum Smith

Saúl 'Canelo' Álvarez venció por decisión unánime a Callum Smith en la pelea realizada en el Alamodome de San Antonio y es campeón Supermediano del CMB y AMB.

Round 1 / Canelo 10-9

La diferencia de estaturas es notable. Empiezan muy pensativos. Mucho análisis. Canelo un poco más activo, conectando abajo y arriba. Smith no lanza ni el jab.

Round 2 / Canelo 10-9

Smith comienza a soltarse. Conectando el jab y buscando más combinaciones. El problema es que sus golpes no tienen poder. Canelo conecta menos pero con más potencia, y más a las zonas blandas.

Round 3 / Canelo 10-9

Saúl va para adelante. Callum no aprovecha su mayor alcance, no tira la izquierda. El mexicano lo acorrala y conecta de izquierda y derecha. Smith trata de apretar al final, pero no le alcanza.

Round 4 / Canelo 10-9

Callum retrocede, está parado, sin poder conectar. Canelo se ve muy superior. Saúl lo conecta a placer, y hasta le mete su jab. Los golpes del mexicano parece que hacen más daño.

Round 5 / Smith 10-9

Smith trata de ser más agresivo, y es probablemente su mejor asalto. Canelo baja un poco el ritmo, pero sigue tirando golpes.

Round 6 / Canelo 10-9

El Canelo regresa a la acción y vuelve a encontrar la cabeza y el cuerpo del rival, quien no logra carburar ni entrar en ritmo. Se ve lento en inglés.

Round 7 / Canelo 10-9

Smith trata de conectar el upper cut sin éxito, y así ha fallado muchos golpes en la pelea. Canelo lo lleva a las cuerdas y lo conecta.

Round 8 / Canelo 10-9

Callum va hacia atrás, pues el Canelo lo acorrala y lo conecta con poder. Saúl logra conectar hasta 4-5 golpes consecutivos.

Round 9 / Canelo 10-9

Saúl quiere el nocaut y va por el rival. Lo conecta una y otra vez y la gente enloquece. Smith trata evadir los golpes de poder.

Round 10 / Canelo 10-9

Smith no puede más. Está golpeado y cansado. El Canelo le ha golpeado de todos lados y de todos los sabores.

Round 11 / Canelo 10-9

Saúl lo lleva a las cuerdas y trata de acabarlo. Smith pareciera que quiere terminar de pie la pelea.

Round 12 / Canelo 10-9

El mexicano apretó para ver si podía salir con el nocuat. Castigaba con poder, pero Callum aguantó el castigo. No llegó el KO.