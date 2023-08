‘Derrotas sirven para mejorar’

Diego Mejía, entrenador de los Bravos de Juárez, reconoció que jugaron mal los primeros 20 minutos y después no supieron descifrar el planteamiento de los Camoteros del Puebla, con quienes perdieron el invicto el viernes por la noche en la jornada 6 del Apertura 2023 de la Liga MX.

En los últimos minutos del encuentro, Luis ‘Chaka’ Rodríguez había empatado el marcador, pero en una decisión polémica el árbitro Diego Montaño, apoyado en el VAR, decidió anularlo por una supuesta falta de Ángel Zapata.

Fue el segundo gol que le anularon a los Bravos en el partido, pero Mejía se limitó a decir que son decisiones que toman los árbitros y el VAR.

“Nosotros iniciamos muy mal este partido los primeros 20 minutos, perdimos todos los duelos individuales y eso nos lleva a tener una desventaja clarísima en el campo, no entendimos cómo ajustar ese juego directo del rival”, declaró el estratega de Bravos en conferencia de prensa.

“Después creo que mejoramos muchísimo, ajustamos, hicimos cambios y me parece que terminamos dominando el partido, tuvimos bastantes ocasiones y estuvimos prácticamente todo el segundo tiempo en campo rival”, agregó Mejía.

El entrenador de 39 años de edad resaltó que este tipo de derrotas deben servir para mejorar.

“Mira, siendo honestos, las derrotas que sirvan para mejorar, para seguir creciendo y no quito el dedo del renglón en lo que siempre he dicho, nosotros somos un equipo en construcción, si bien los chicos han conseguido cosas increíbles, seguimos siendo un equipo que se está construyendo. Estas derrotas la verdad que nos hacen mejorar a todos, no solamente a los jugadores sino a nosotros como cuerpo técnico”.

Mejía fue claro al señalar que la derrota fue justa porque un equipo como Bravos, por más que sume 11 puntos, no se puede relajar ni un minuto.

“Que no se nos olvide, somos Juárez y tenemos que jugar los 90 minutos concentrados. Esto no pasa por exceso de confianza, ni mucho menos, pasa porque no supimos darle una lectura al partido. Los dos goles anulados, bueno, eso al final los árbitros hacen su trabajo y el VAR hace su trabajo y uno confía plenamente en eso, así es que la verdad es que no estoy feliz, ni mucho menos; me gusta la actitud de mis jugadores, me gustó mucho cómo les dolió ir perdiendo uno cero y fueron a buscar el marcador, pero hay que aprender de esto”.

