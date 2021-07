Derrotan Dodgers de Oklahoma a Chihuahuas

El Paso— Los Chihuahuas de El Paso tuvieron una reacción tardía de tres carreras en la novena entrada, pero no pudieron evitar ser derrotados 8-5 por los Dodgers de Oklahoma la noche de este sábado en el cuarto tercer partido de la serie que se juega en el Southwest University Park.

Las primeras cinco carreras de los Dodgers llegaron por la vía del jonrón. Omar Estévez pegó solitario en el segundo inning, Matt Davidson de dos carreras en el quinto, DJ Peters solitario en el sexto y Tim Federowicz en el octavo también se la volón sin hombres en las bases.

Los Chihuahuas habían apretado un poco el marcador con dos carreras en la sexta entrada, que llegaron en sencillo de Matt Batten y elevado de sacrificio de Nick Tanielu.

En la parte alta del noveno episodio un wild pitch de Chase Johnson permitió que Luke Raley sumara la carrera número seis para OKC y después Omar Estévez pegó línea al central y mandó a la registradora a Yoshi Tsutsugo y Federowicz.

Con dos outs en la pizarra, Iván Castillo pegó línea al derecho en la parte baja de la novena y Gosuke Katoh anotó la tercera carrera de El Paso. Tyler Malone también pegó hit al derecho y Castillo sumó la cuarta para la causa local, luego un error de fildeo del segunda base Omar Estévez dio oportunidad para que Michael Cantú llegara quieto al home y los caninos se pusieran a tres del empate.

El ex Chihuahua Kevin Quackenbush fue enviado a la loma para no permitir más daño y sacar el último out, y cumplió bien la misión al dominar de inmediato a Matt Batten con un rodado por la segunda.

Este domingo a partir de las 6:05 pm se juega el cuarto partido de esta serie.