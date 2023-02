Derrota contra Chivas deja sabor agridulce en Bravas

Con un sabor agridulce luego de sufrir su primera derrota del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, la entrenadora de las Bravas de Juárez, Milagros ‘Mila’ Martínez, declaró que si a la calidad que tiene el equipo y el trabajo que realizan le meten pasión van a ser un equipo muy difícil de batir.

La escuadra juarense perdió el lunes por la noche 2-1 ante las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron de la capital jalisciense. Las fronterizas habían llegado a ese juego con tres victorias en tres partidos jugados, además de que eran el único equipo de la liga que no había recibido gol en este torneo.

“Bueno pues creo que un poco agridulce las sensaciones, creo que hicimos una segunda parte buena, creo que en la primera pues no estuvimos muy acertadas, creo que hay muchas cosas que corregir, pero bueno, el equipo compite, que al final es lo que se busca contra equipos de este nivel, sobre todo cuando los visitas, que el equipo compita, que les ponga las cosas difíciles”, declaró la entrenadora en conferencia de prensa.

“Yo creo que lo hicimos, nos faltó quizá tener un poquito más de contundencia y un poquito más de orden en algunas fases del partido, pero bueno, me voy contenta, aunque sabiendo que hay muchas cosas que trabajar y esperando ya que llegue el próximo entrenamiento para ir a trabajar ese tipo de aspectos que hoy no estuvieron bien”, agregó la estratega española.

Después de los tres triunfos el hilo que sumaron las juarenses, se hizo cada vez más común que en las redes sociales las llamaran ‘bravalácticas’.

“Bueno, yo cuando llegué ya lo dije, que íbamos a intentar que el apodo de Bravas fuera por algo, y yo creo que el espíritu y este carácter lo tenían ellas ya antes de que yo llegara, pero sí que es verdad que yo también me identifico un poquito con esa manera de ser, de sentir, de vivir dentro del campo y es un poco lo que intento contagiarlas, yo creo que al final con la calidad que tenemos y con el trabajo que tenemos, si le metemos pasión pues vamos a ser un equipo muy difícil de batir y eso es un poco la idea, contagiar a todas de esa energía porque creo que así podemos llegar muy lejos”, señaló Martínez.

“Y bueno, pues lo de bravalácticas la verdad es que me hace mucha gracia, yo siempre algunas veces de broma sí que a ellas les digo galácticas de vez en cuando, así que bueno no me pilla muy de sorpresa porque ya sí que lo he utilizado alguna vez, pero bueno, me hace gracia, además ellas también lo comentan y tal vez les hace bastante gracia”, concluyó Mila.