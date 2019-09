Derrochan optimismo

Ha comenzado la cuenta regresiva para que Miguel ‘Mickey’ Román y Tomás ‘El Gusano’ Rojas se vean las caras en el cuadrilátero este sábado 7 de septiembre, ayer lo hicieron en el entrenamiento público ante decenas de aficionados juarenses.

‘El Gusano’ Rojas se mete a la casa del púgil fronterizo en busca del título Fecarbox Plata de peso superpluma del Consejo Mundial de Boxeo y un puesto en la parte alta de las clasificaciones mundiales del organismo verde y oro.

“Yo tengo mucha confianza en mí, en lo que hago, en mi preparación y tengo muy claras mis metas, sé lo que quiero y eso nunca va a cambiar, sabemos que ‘Mickey’ Román es un rival muy duro, lo respetamos abajo del ring, pero arriba es otra cosa. Yo voy a ganar sin importar que estemos en su casa, el que quiere ser campeón mundial debe vencer a los mejores sea donde sea, hoy nos toca estar en su casa”, mencionó el peleador veracruzano.

Rojas tiene en mente buscar de nueva cuenta la corona mundial así que una victoria lo acercaría a la posibilidad de desafiar al monarca Miguel Berchelt, así que este fin de semana es vital obtener el triunfo.

“Estamos dentro de una división muy competida y cualquiera que pierda se puede ir despidiendo de su oportunidad, la carrera está muy reñida, todos queremos esa oportunidad así que sólo nos sirve la victoria, lo que los demás hagan o dejen de hacer es cosa de ellos, y si no llega la oportunidad directa por lo menos pelear por una eliminatoria”, señaló el excampeón mundial.

El boxeador juarense coincidió con el veracruzano que no sólo será una batalla por un campeonato, sino una verdadera guerra arriba del ring.

“De mi parte yo prometo dar todo, estamos en mi casa Ciudad Juárez y eso nos motiva muchísimo, yo me voy a morir en la raya”, dijo Román.

El púgil fronterizo (61-13 y 47 KOs) quien realizó su preparación en Jalisco bajo las órdenes de Rafael Guzmán, sabe que no hay mañana en caso de una derrota.

“Nos jugamos el todo por el todo, él quiere ganar, yo quiero ganar, quiero volver a enfrentar a Miguel Berchelt, sé que si vuelvo a enfrentar lo puedo vencer, pero vamos paso a paso, primero ‘El Gusano’ Rojas”, puntualizó.