Dependemos de nosotras: Milagros Martínez

Luego de la derrota con las Pumas de la UNAM, el martes por la noche, y de sumar cinco partidos al hilo sin ganar, la entrenadora de las Bravas, Milagros Martínez, declaró que lo bueno de esta mala racha es que todavía dependen de ellas mismas para calificar a la liguilla.

Al arranque del torneo, el equipo juarense sumó tres victorias consecutivas, sin recibir gol, antes de caer 2-1 en la Jornada 4 con las Chivas de Guadalajara. Y después de seis fechas, las Bravas sumaban cinco victorias y una derrota.

“Bueno, pues ahora mismo cuando acaba el partido evidentemente estamos todos tristes porque queríamos sumar los tres puntos, pero ese inicio de torneo bueno nos da la posibilidad de depender de nosotras mismas en estos dos próximos partidos y es lo más positivo, quizá, en este momento, que dependemos de nosotras, que el equipo yo creo que hoy no ha hecho mal partido, le ha competido muy bien a un buen equipo y tenemos que ir pensando que sigue dependiendo de nosotras y que el estar ahí es porque se hizo muy bien el trabajo previo”, dijo la estratega española en conferencia de prensa.

Bravas, con 22 puntos, ocupa el octavo lugar en la tabla general del Clausura 2023, que es el último que consigue un boleto a la liguilla, pero en el noveno sitio está el Toluca también con 22 unidades y detrás de ellas vienen las Pumas con 19.

Con esta derrota, ¿Bravas compromete la calificación?, le cuestionaron a Mila en la conferencia

“Dependemos de nosotras, lo he dicho antes, yo creo que si hace cinco meses cuando empezó la liga nos preguntan ‘a falta de dos jornadas dependéis de vosotras, ¿lo firmáis?’, yo creo que nadie en Juárez hubiera dicho que no. Entonces ahora mismo, pues sí, nos vamos fastidiadas, creemos que podríamos haber sumado algún punto aquí, pero pues seguimos dependiendo de nosotras y no puedo transmitir otro mensaje que no sea ese, de positivismo, de estar orgullosa del trabajo de las jugadoras hoy y de afrontar la próxima semana como hemos afrontado esta, como si ya fuera de hecho la liguilla y como si fuera una final”, respondió Milagros.

Los 22 puntos que tienen las juarenses iguala la cifra máxima que han conseguido en un torneo, que sumaron bajo el mando de Mila en el Apertura 2022 y que con dos partidos por jugar tienen la oportunidad de superarla.

“Bueno, pues por esa parte muy emocionada, el equipo ha trabajado mucho desde pretemporada, no ha sido una temporada sencilla, pues muy intensa, muchas jugadoras también que se fueron a selección, que vienen ya con más carga que otras, difícil a lo mejor compensar esa carga que traen unas con otras, pero yo al equipo lo veo bien, y hablas con las jugadoras y te transmiten ilusión a raudales”

“Y es un poquito lo que yo también quiero transmitir a todo mundo, que el trabajo que está haciendo Bravas, la ilusión que tenemos va a estar intacta, yo sé que llevamos una mala racha, pero el equipo físicamente, tácticamente y sobre todo sicológicamente está preparado para afrontar estos retos, para afrontar esta presión y nuestra idea es sacar, o intentar sacar, estos próximos seis puntos y certificar ese pase a liguilla que sería histórico para nuestro club”.