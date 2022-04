Depende mi continuidad de la directiva: ‘Tuca’

Luego de la derrota ante América el pasado sábado por la noche, sexta al hilo para los Bravos en el Clausura 2022, el entrenador brasileño Ricardo Ferretti dijo que él no abandonará el barco y que su continuidad o salida de la institución dependerá solamente de la directiva.

“Es una decisión de la directiva, el estado de ánimo no me es ajeno, me siento mal y abandonar es algo que no haría porque necesito seguir dando esa confianza y esperanza a mis jugadores, pero es una decisión exclusiva de la directiva. Ya terminando mi contrato se platicará de otra situación, pero en este momento, como capitán del barco, lo que menos pensaría es abandonarlo”, dijo el ‘Tuca’.

El descalabro ante las Águilas mantiene a los Bravos en el último lugar de la tabla general con ocho puntos, producto de dos victorias, dos empates y nueve derrotas; sin embargo, Ferretti confía en que el próximo viernes contra Pachuca las cosas serán diferentes.

“Yo no conozco otra cosa que hacer que seguir trabajando, dando confianza a los jugadores, buscar mejorar los aspectos ofensivos y defensivos para el siguiente encuentro. No tengo varita mágica, nadie la tiene, la cosa aquí es seguir trabajando, y existe la confianza, la esperanza y la fe de que el siguiente encuentro salgamos de la racha negativa”, declaró el brasileño.

Ferretti no ocultó que el ánimo del equipo está por los suelos y al mismo tiempo reconoció que en algunos partidos los Bravos merecían mejores resultados.

“Los resultados han sido desastrosos y el ánimo de todos es malo. Pero si algo debo valorar es que durante toda la semana los jugadores, cuerpo técnico y directiva, buscamos contagiarnos y darnos confianza, y creo que en ciertos partidos futbolísticamente merecíamos algo más, pero no lo hemos logrado”.

Contra el América, el equipo juarense tuvo dos opciones claras de gol, una de Flavio Santos en el primer tiempo y otra de Darío Lezcano en la parte complementaria, pero no se supieron aprovechar.

“La más clara la tuvimos nosotros pero no supimos definir y naturalmente ellos aprovecharon mejor. Al final, en nuestra desesperación ellos hacen el tercer gol en compensación”, comentó Ferretti.

