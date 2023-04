Denzell García regresa a entrenar con Bravos

Feliz por estar de regreso en los entrenamientos luego de tres semanas de ausencia por una lesión en la rodilla, el mediocampista de los Bravos, Denzell García, dice estar también contento por el crecimiento que ha tenido en el equipo fronterizo bajo las órdenes de tres técnicos diferentes.

“La verdad es que me siento feliz, contento de poder regresar a los entrenamientos, fueron tres semanas que no entrené con ellos, pero gracias a Dios y a los trabajos de los doctores y de los terapeutas que ya estamos de regreso y con alegría como debe de ser”, comentó el jugador de 19 años de edad y oriundo de San Blas, Sinaloa.

García llegó a los 16 años a las fuerzas básicas de Bravos y, como todo canterano, soñaba con debutar en la Primera División, lo que consiguió el 9 de abril del año pasado en el Estadio Azteca contra al América.

“Lo que todo canterano quiere es jugar y consolidarse aquí en el primer equipo. Me siento muy contento por el crecimiento que he tenido. Me tocó trabajar con Tuca, con Hernán y ahora con Diego que ha sido el auxiliar en ambos cuerpos técnicos, y muy agradecido con la oportunidad que medio cada una de las personas, pero más agradecido con los jugadores que se me han acercado a ayudarme para que crezca. Siempre estaré agradecido con las personas que estuvieron para mí. Siempre agarrándolo de buena manera para seguir creciendo en esto”.

García comentó que desde su llegada al FC Juárez ha sido utilizado en la contención, como un cinco, a veces mixto y a veces interior, pero él se siente mejor como un cinco.

“Y la verdad le he aprendido muchísimo a Matías ‘Caco’ García, y ni se diga a Javier Salas y a Jesús Dueñas, que han sido las personas que más me han ayudado y más me han orientado en esa posición. A seguir aprendiéndoles porque son lo que tengo por enfrente y a seguir creciendo para sacar adelante al Club”.

Este domingo, los Bravos visitan a los Diablos Rojos del Toluca en la penúltima fecha del rol regular del Clausura 2023 de la Liga MX. El equipo juarense está obligado a ganar para no tener que pagar una multa millonaria por tercer año consecutivo y meterse una vez más a la pelea por el repechaje.

“Todos sabemos lo que es Toluca, segundo o tercer lugar de la tabla, peleando por puestos de entrar a cuartos de final directo, pero nosotros sabemos lo que tenemos, se está trabajando muy bien en la semana, los profesores nos están planteando un muy buen trabajo y hay que ir a ganar. Sacar los tres puntos de su casa para meternos de lleno en la pelea del repechaje. La última jornada es aquí en casa y tenemos que ir sí o sí por los tres puntos para estar en la pelea”.