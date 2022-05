Denzell García cumple el sueño con el FC Juárez

En el Clausura 2022 de la Liga MX no todo fueron malas noticias para los jugadores de los Bravos del FC Juárez, ya que uno de ellos tuvo el mejor día de su vida cuando cumplió el sueño de todo niño que empieza a practicar el futbol: debutar en la Primera División.

Denzell García ya puede presumir que su primer partido en la Liga MX lo tuvo a los 18 años de edad y que además fue en el máximo escenario del balompié nacional, el Estadio Azteca, y contra uno de los equipos más importantes, las Águilas del América.

El debut para el sinaloense también fue especial porque un día antes falleció su abuelo paterno, a quien dedicó ese partido del sábado 9 de abril, aunque a él le dieron la triste noticia hasta después del juego para no desconcentrarlo.

Era la Jornada 13 de este torneo y al minuto 76 el entrenador de Bravos, Ricardo Ferretti, decidió mandar al canterano del FC Juárez a la cancha en lugar de Fernando Arce. Si bien la oncena juarense perdió el juego 3-0, Denzell siempre lo recordará como un momento inolvidable.

“A la hora de entrar al campo yo no me lo creía. Ese día lo voy a recordar siempre, va a ser el mejor día de mi vida”, declaró el jugador que porta el número 210 y está registrado con el equipo Sub-20 de los Bravos.

Directo de San Blas El Fuerte, Sinaloa, Denzell llegó a esta frontera cuando tenía 16 años de edad para probar suerte en unas visorías.

“Mi papá me comentó que había un equipo en Juárez, y me comenta que hay visorías y que si no me interesaba probarme, y dije ‘no tengo nada que perder y que sea lo que Dios quiera’. Estoy en Juárez de lunes a viernes con la Sub-17 haciendo pruebas todos los días, entonces fue ahí donde me dicen que sí me alcanzó para quedarme en el club, hasta querían que me quedara de una vez, pero tenía que regresar a terminar mis estudios, terminé el semestre y me regresé a Juárez, tenía 16 años, fue en noviembre de 2019”, recuerda Denzell.

Aunque tuvo un poco de miedo al salir de su casa para venir a vivir solo a esta ciudad a esa edad, la determinación de alcanzar su sueño le dio la fuerza y el ánimo suficiente para no dar marcha atrás.

“Era lo que yo quería, sabía el sacrificio que se tiene que hacer para cumplir mi sueño, sí me pegó estar fuera de mi familia, pero los compañeros de la casa club me arroparon”.

Antes de ser incluido en el primer equipo para la pretemporada del Clausura 2022, García pasó por el proceso de las Sub-17, Sub-18 y Sub-20.

“Todo cambió con la convocatoria a la pretemporada, fue mucho compromiso, mucha disciplina, fue un cambio en mí, el profe Diego habló mucho conmigo”.

Diego Mejía, auxiliar de Ferretti, fue clave en el proceso de Denzell, pero también lo han sido David Aponte, Cristian Rico y Tomás Campos.

–¿Qué sigue para ti en el futbol?

“Matarme en los entrenamientos, quiero estar ahí, tener titularidades en el plantel, a demostrar que quiero”.

Un día antes de su debut en la Liga MX falleció su abuelo paterno, pero su familia decidió darle la noticia hasta después del partido.

“Yo hablo con mi papá en el Azteca después del juego, ellos no me querían desconcentrar y por eso no me habían avisado, hablo con ellos y me felicitan por el debut y yo casi llorando, y mi papá me dice: ‘hijo, tienes que saber esto’… fue muy doloroso para mí, él mi iba a ver a los partidos del barrio, se ponía en la banqueta a verme jugar”, señala Denzell, quien le dedicó su debut a su abuelo.