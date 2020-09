Denuncian corrupción en basquetbol de Chihuahua

Antonio Asiain, presidente de la Liga Chihuahuense de Basquetbol, denunció públicamente a Juan Pedro Santa Rosa, director del ICHD (Instituto Chihuahuense del Deporte), de encabezar la creación de una empresa para adueñarse del basquetbol en el estado de Chihuahua.

“Hoy quiero hacer una exposición pública de algo muy interesante, pero a la vez muy triste que está sucediendo. Sépanse ustedes que el ICHD está creando un instituto privado. El director de ese instituto, funcionarios y empleados que ahí trabajan se dieron a la tarea de crear una sociedad anónima promotora de inversión (SAPI). No habría ningún problema si estas personas no fueran funcionarios públicos y no trabajaran en el deporte”, señaló Asiain.

El presidente de la LCHB declaró que dicha sociedad anónima fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad el 2 de diciembre de 2019.

“Estos señores están trabajando para cuando se acabe su período y tener un instituto del deporte formado. Juan Pedro Santa Rosa y su grupo de corruptos quieren apoderarse del basquetbol estatal. Sabemos que el señor gobernador no sabe nada de esto, por lo que pedimos su colaboración para que se investigue esta situación”, declaró Asiain.

De forma tajante, el presidente de la nueva liga expuso que Tomás Hernández, quien es el presidente de la Liga de Basquetbol Estatal (LBE), aparece como fundador y socio capitalista de la SAPI, además de que Gabriel Martínez, quien es funcionario del ICHD, es otro de los socios.

Asiain continuó con el desglose de nombres y puestos en dicha SAPI y evidenció que Juan Pedro Santa Rosa es el secretario.

“Esto nos hace pensar a nosotros que puede haber tráfico de influencias o algún tipo de corrupción. Exigimos la renuncia de Juan Pedro Santa Rosa y todo su séquito, no pueden ser juez y parte de un negocio. Vamos por un basquetbol sin corrupción”, aseveró Asiain, quien también es el presidente de la Alianza Chihuahuense de Basquetbol afiliada a la Federación Mexicana de Baloncesto.

Desde Chihuahua capital, Juan Pedro Santa Rosa reviró a las acusaciones de las que fue objeto en la conferencia de prensa que ayer por la mañana se llevó a cabo en esta ciudad.

“Sin duda alguna que están tergiversando las cosas. Sí, efectivamente se creó una SAPI de la cual el instituto fungió como mediador para darle celeridad a todo el proceso, ya que en su momento no estaban bien definidos los participantes de la Liga y cómo se iba a constituir. Esta SAPI jamás recibió dinero del erario, jamás recibió dinero público, como tampoco se le generó una cuenta”, afirmó Santa Rosa.

Luego de que quedó establecida la estructura de la Liga, el presidente del ICHD señaló que se hicieron todos los cambios correspondientes y que actualmente la SAPI está registrada donde los dueños son los mismos dirigentes de los equipos que participan en la LBE.

Fue el pasado miércoles 23 de septiembre que se hizo entrega de títulos de franquicias para los dueños de los equipos participantes de la Liga de Basquetbol Estatal rumbo a la temporada 2021.

“Cuando el señor Toño (Antonio Asiain) estuvo al frente de la LBE la manejó como un dictador, en donde se hacía nada más lo que él quería, sin reglamentos publicados. Desde hace tiempo yo firmé mi renuncia de esta SAPI, así como todo el personal del instituto que apoyó en esta creación de la sociedad, pero nosotros nos dimos de baja precisamente para evitar el conflicto de intereses”, dijo Santa Rosa.